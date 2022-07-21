İstanbul Belgrad Ormanı, Kemerburgaz Ormanı, Yıldız Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Atatürk Arboretumu girişler yasak mı? 2022 orman yasağı ne zaman bitecek? Yaz aylarının gelmesi ile ormanlık alanlarla ilgili önlemler de alınmaya başlandı. Piknikçiler ormanlık alanlarda piknik yapma keyfini bir süre daha ertelemek zorunda kalacak. 81 ilde ormanlık alanlara giriş yasağı 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

İstanbul Belgrad Ormanı, Kemerburgaz Ormanı, Yıldız Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Atatürk Arboretumu girişler yasak mı? 2022 orman yasağı ne zaman bitecek? Yaz aylarının gelmesi ile ormanlık alanlarla ilgili önlemler de alınmaya başlandı. Piknikçiler ormanlık alanlarda piknik yapma keyfini bir süre daha ertelemek zorunda kalacak. 81 ilde ormanlık alanlara giriş yasağı 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Orman yangınlrı yaz aylarında Türkiye'nin sıkça karşılaştığı bir olay. Orman yangınları ile mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler bir süre yasaklandı. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyardı. Orman yangınlarını önlemek için alınan kararlar doğrultusunda yasak uzatıldı. Başkanlığın valiliklere gönderdiği “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istendi.

İstanbul Belgrad Ormanı, Kemerburgaz Ormanı, Yıldız Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Atatürk Arboretumu girişler yasak mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralandı. Buna göre: orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak.

Orman vasfında olan tüm alanlara girişler yasaklandı.

2022 orman yasağı ne zaman bitecek?

Son olarak ormanlık alanlara giriş yasağı 31 Ağustos 2022'ye kadar uzatıldı.

Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel tedbir alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri etkilenebilecek alanlar belirlenerek, bu alanların yetkilisine kendi tedbirlerini almaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacak. Toplumsal ve bireysel tedbirler konusunda da halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Orman görevlileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacak. Orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılacak. .