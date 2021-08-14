İstanbul Aydın Üniversitesi ile 'Aydınlık Bir Geleceğe'

İstanbul Aydın Üniversitesi 'Aydınlık Bir Geleceğe' sloganı ile başladığı eğitim, öğretim hayatına binlerce 'aydın' mezunu vermenin mutluluğunu yaşıyor. Çağdaş eğitim ile adını duyuran İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 38 binden fazla kayıtlı öğrencisi bulunuyor. 70 lisans programı, 115 yüksek lisans programı, 108 önlisans programı, 32 doktora programı bulunan Aydın Üniversitesi öğrencilerine değişik burs imanı sağlıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi "Aydınlık Bir Geleceğe" sloganı ile başladığı eğitim, öğretim hayatına binlerce "aydın" mezunu vermenin mutluluğunu yaşıyor. Çağdaş eğitim ile adını duyuran İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 38 binden fazla kayıtlı öğrencisi bulunuyor. 70 lisans programı, 115 yüksek lisans programı, 108 önlisans programı, 32 doktora programı bulunan Aydın Üniversitesi öğrencilerine değişik burs imanı sağlıyor.

"Aydınlık Bir Geleceğe" sloganıyla yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi ülkemizde ve dünyada yaptıkları bilimsel çalışmalarla ün kazanmış deneyimli akademik kadrosu, İstanbul'un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir ve kampüs üniversitesidir. Üniversitemizde günün her saatinde farklı etkinliklerle karşılaşabileceğiniz sürekli bir hareketlilik ve enerji hâkimidir.

Öğrencilerine ve mezunlarına sunduğu kariyer planlaması hizmeti ile öğrencilerini hayallerindeki mesleğe hazırlamaktadır. Teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim anlayışıyla öğrencilerine dünya standartlarında bir eğitim sunmaktadır.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİNİ TERCİH ETMEK İÇİN 10 SEBEP

İstanbul Aydın Üniversitesi, uzman akademik kadrosundan geniş burs yelpazesine, uluslararası işbirliklerinden son teknolojiyle donatılan altyapısına, sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerinden mezunlarının iş bulma olanaklarına kadar tüm üniversite adaylarını cezbedecek özelliklere sahip. İstanbul'un merkezinde yer alan büyük bir kampüste 40.000 öğrencisine yükseköğretim veriyor ve toplam 45 binden fazla mezunu da iş dünyasında yerini almış bulunmaktadır. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi'ni seçmek için 10 neden;

1. Deneyimli Akademik Kadro

2. Geniş Burs Olanakları

3. Yaygın Uluslararası Bağlantılar

4. Girişimcilik Vizyonu

5. Modern Teknolojik Altyapı

6. Aktif Sosyal İklim

7. Uygulamalı Eğitim Vizyonu

8. Doğrudan İşe Yerleştirme

9. Her Yönüyle Bir Sağlık Kampüsü

10. Konforlu Yurt Olanakları

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANI

Çağdaş eğitimin öncülerinden olan İstanbul Aydın Üniversitesi'nde birbirinden farklı burs olanakları bulunuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler aldıkları burslar ile eğitimlerini ekonomik açıdan daha kolay tamamlayabilirler. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi bursları;

Tam Burs: Öğrencimizin ÖSYM tercihi ile yerleştiği, bölümün yasal öğrenim süresini kesintisiz kapsayan, eğitim bursudur.

%50 Burs: Öğrencimizin ÖSYM tercihi ile yerleştiği, bölümün yasal öğrenim süresini kesintisiz kapsayan, eğitim ücretinin yüzde 50 sine karşılık gelen eğitim bursudur.

%25 Burs: Öğrencimizin ÖSYM tercihi ile yerleştiği, bölümün yasal öğrenim süresini kesintisiz kapsayan, eğitim ücretinin yüzde 25 sine karşılık gelen eğitim bursudur.

Tercih Bursu Öğrencimizin kazanmış olduğu burslara ek olarak, ilk 5 tercihinden herhangi birinde İAÜ ye yerleşmesi durumunda (Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Psikoloji hariç) kalan eğitim öğretim ücreti üzerinden hesaplanan % 30 bursudur.

Onur Bursu:

İstanbul Aydın Üniversitesinin lisans programlarından DİL puanı ile öğrenci alan bölümlerin dışındakilerden birini ilk üç sırada tercih eden ve ÖSYM tarafından yerleştirilen ve öğrenimini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sürdüren öğrenciler TYT (Ek puansız) ve YKS sonuçlarına göre;

İlk 500 içerisindeki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi- Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği sağlanmaktadır.

501 ile 1000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi

– Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği sağlanmaktadır.

1001 ile 5000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sağlanmaktadır.

5001 ile 10000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesine lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri için ödeyeceği öğretim ücretinin %50'si burs verilmektedir.

FAKÜLTELER

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi (İngilizce)

Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Pilotaj (İngilizce)

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Adalet Meslek Yüksekokulu

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

YÜKSEKOKULLAR

İngilizce Hazırlık Programı

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Uzaktan Eğitim Programları

İktisadi Programlar

Sanat Programları

Hukuk Programları

Eğitim Programları

Sosyal Programlar

Sağlık Programları

Fen Programları

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 ÜCRETLERİ

Mühendislik Fakültesi'ne bağlı bölümlerin öğretim ücreti 43.000.-TL,

Eğitim Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne bağlı bölümlerin öğretim ücreti 44.250.-TL,

İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim ve Fen-Edebiyat Fakültelerine bağlı bölümlerin öğretim ücreti (Psikoloji hariç) 41.500.-TL,

Psikoloji Bölümü 44.250 TL,

Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği hariç) bağlı bölümlerin öğretim ücreti 38.000.-TL,

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 44.250.-TL,

Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı bölümlerin (Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet hariç) öğretim ücreti 35.750.-TL,

Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümleri 34.000 TL

Hukuk Fakültesi'nin öğretim ücreti 59.500.-TL,

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin öğretim ücreti 83.500.-TL'dir.

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu'na bağlı programların öğretim ücreti 19.000.-TL'dir.

Adalet Meslek Yüksekokulu'nun öğretim ücreti 23.500.-TL

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na bağlı programların öğretim ücreti 22.000.-TL'dir.

Uzaktan Öğretim yapılan önlisans programlarının öğretim ücreti 8.000.-TL'dir.

Uzaktan öğretim programlarını tercih edecek öğrencilerin internet erişimli kişisel bilgisayar kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir.

Tüm lisans programlarının Yabancı Dil Hazırlık Öğretim ücreti 38.000.-TL

önlisans programlarının Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi gündüz ve ikinci öğretim ücreti 19.000.-TL'dir.

Bu ücretlere (% 8) KDV dahildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.