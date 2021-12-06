İstanbul Ataşehir, Maltepe mevkii D-100 Karayolu Kadıköy istikameti neden kapalı? İstanbul Ataşehir D-100 Kadıköy yolu ne zaman açılacak?

İstanbul Ataşehir, Maltepe mevkii D-100 Karayolu Kadıköy istikameti neden kapalı? İstanbul Ataşehir'den Kadıköy tarafına gitmek isteyenler dikkat! Ataşehir D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yol nedeniyle bölgede trafik yoğunluğunun arttığı görülüyor. Trafikte uzun süre kalan vatandaşlar İstanbul Ataşehir D-100 Kadıköy yolu ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. Alt geçit çalışmaları nedeniyle yolun 30 gün boyunca kapalı olacağı açıklandı.

İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikameti neden kapalı? İstanbul Ataşehir'den Kadıköy tarafına gitmek isteyenler dikkat! Ataşehir D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yol nedeniyle bölgede trafik yoğunluğunun arttığı görülüyor. Trafikte uzun süre kalan vatandaşlar İstanbul Ataşehir D-100 Kadıköy yolu ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. Alt geçit çalışmaları nedeniyle yolun 30 gün boyunca kapalı olacağı açıklandı.

İstanbul Ataşehir D-100 karayolunu kullananlar dikkat! Bölgede uzun trafikl kuyrukları oluşmaya başladı. İstanbul Ataşehir, Maltepe mevkii'nden Kadıköy'e doğru gidenler yolun bir bölümünün kapatılması ile trafikte kaldı. Vatandaşlar yolun neden kapalı olduğunu ve ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

İstanbul Ataşehir, Maltepe mevkii D-100 Karayolu Kadıköy istikameti neden kapalı?

İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olara yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.

İstanbul Ataşehir D-100 Kadıköy yolu ne zaman açılacak?

Ataşehir D-100 Karayolu Altıntepe Mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt geçit çalışması nedeniyle 05.12.2021 tarihinden itibaren trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı.b1. etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenilirken, yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.

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