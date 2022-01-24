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TIMETURK / GENEL / İstanbul-Ankara yolu kapalı mı? D-100 TEM Ankara-İstanbul yönü açıldı mı?

İstanbul-Ankara yolu kapalı mı? D-100 TEM Ankara-İstanbul yönü açıldı mı?

İstanbul-Ankara yolu kapalı mı? D-100 TEM Ankara-İstanbul yönü açıldı mı? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda trafik ulaşımlarında aksamalar yaşanmaya başlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 Tem Karayolunun İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul yönü ulaşıma kapatılmıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kara yolunun yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

30 Dakika Önce
2022-01-24 11:25:23
İstanbul-Ankara yolu kapalı mı? D-100 TEM Ankara-İstanbul yönü açıldı mı?

İstanbul-Ankara yolu kapalı mı? D-100 TEM Ankara-İstanbul yönü açıldı mı? Türkiye'nin her köşesinden yoğun kar yağışları haberleri gelmeye devam ediyor. Kar yağışlarıyla birlikte bazı yollar da kapandı. Ekiplerin yollarda trafiği açmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. D-100 TEM karayolunda vartandaşların en sık kullandığı İstanbul-Ankara güzergahı da çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı.

İstanbul-Ankara yolu kapalı mı?

Kar yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava ve deniz yollarında ulaşımlar iptal edilirken kara yollarında da bazı yollar kapandı. D-100 ve TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara yönünde araç trafiği kapatılmıştı.

D-100 TEM Ankara-İstanbul yönü açıldı mı?

Ekiplerin uzun çalışmalarından sonra . D-100 ve TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara yönü ve Ankara-İStanbuul yönü yeniden trafiğe açıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başlamıştır" dedi. Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin çalışması sürüyor

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor. Karayolları ekipleri, güzergahın ulaşıma açılması için kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor. .

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