Kandil sebebiyle birçok kişi oruç tutmakta. Oruç tutan kişiler oruçlarını ne zaman açacaklarını öğrenmek için arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, İstanbul’da akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Kandil gibi önemli günlerde Kuran okumak ve oruç tutmak çok sevap olduğundan dolayı birçok kişi bu ibadetleri yapmakta. Oruç ibadeti akşam ezanıyla sona erdiğinden dolayı, insanlar oturdukları bölgenin ezan saatlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbul akşam ezanı saat kaçta?

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 27 Şubat 2022 Pazar 06:11 07:35 13:22 16:26 18:59 20:18 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:09 07:33 13:22 16:27 19:00 20:19 01 Mart 2022 Salı 06:08 07:32 13:22 16:28 19:01 20:20 02 Mart 2022 Çarşamba 06:06 07:30 13:21 16:29 19:02 20:21 03 Mart 2022 Perşembe 06:05 07:29 13:21 16:30 19:03 20:22 04 Mart 2022 Cuma 06:03 07:27 13:21 16:30 19:05 20:23 05 Mart 2022 Cumartesi 06:01 07:26 13:21 16:31 19:06 20:25

Oruç açarken hangi dua okunmalı?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı. Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir

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