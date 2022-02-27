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TIMETURK / GENEL / İstanbul akşam ezanı saat kaçta?

İstanbul akşam ezanı saat kaçta?

Kandil sebebiyle birçok kişi oruç tutmakta. Oruç tutan kişiler oruçlarını ne zaman açacaklarını öğrenmek için arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, İstanbul’da akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

50 Dakika Önce
2022-02-27 16:03:24
İstanbul akşam ezanı saat kaçta?

Kandil gibi önemli günlerde Kuran okumak ve oruç tutmak çok sevap olduğundan dolayı birçok kişi bu ibadetleri yapmakta. Oruç ibadeti akşam ezanıyla sona erdiğinden dolayı, insanlar oturdukları bölgenin ezan saatlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbul akşam ezanı saat kaçta?

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

27 Şubat 2022 Pazar

06:11

07:35

13:22

16:26

18:59

20:18

28 Şubat 2022 Pazartesi

06:09

07:33

13:22

16:27

19:00

20:19

01 Mart 2022 Salı

06:08

07:32

13:22

16:28

19:01

20:20

02 Mart 2022 Çarşamba

06:06

07:30

13:21

16:29

19:02

20:21

03 Mart 2022 Perşembe

06:05

07:29

13:21

16:30

19:03

20:22

04 Mart 2022 Cuma

06:03

07:27

13:21

16:30

19:05

20:23

05 Mart 2022 Cumartesi

06:01

07:26

13:21

16:31

19:06

20:25

Oruç açarken hangi dua okunmalı?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı. Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir

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