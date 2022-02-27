İstanbul akşam ezanı saat kaçta?
Kandil sebebiyle birçok kişi oruç tutmakta. Oruç tutan kişiler oruçlarını ne zaman açacaklarını öğrenmek için arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, İstanbul’da akşam ezanı saat kaçta okunuyor?
2022-02-27 16:03:24
Kandil gibi önemli günlerde Kuran okumak ve oruç tutmak çok sevap olduğundan dolayı birçok kişi bu ibadetleri yapmakta. Oruç ibadeti akşam ezanıyla sona erdiğinden dolayı, insanlar oturdukları bölgenin ezan saatlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…
İstanbul akşam ezanı saat kaçta?
|
Miladi Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
27 Şubat 2022 Pazar
|
06:11
|
07:35
|
13:22
|
16:26
|
18:59
|
20:18
|
28 Şubat 2022 Pazartesi
|
06:09
|
07:33
|
13:22
|
16:27
|
19:00
|
20:19
|
01 Mart 2022 Salı
|
06:08
|
07:32
|
13:22
|
16:28
|
19:01
|
20:20
|
02 Mart 2022 Çarşamba
|
06:06
|
07:30
|
13:21
|
16:29
|
19:02
|
20:21
|
03 Mart 2022 Perşembe
|
06:05
|
07:29
|
13:21
|
16:30
|
19:03
|
20:22
|
04 Mart 2022 Cuma
|
06:03
|
07:27
|
13:21
|
16:30
|
19:05
|
20:23
|
05 Mart 2022 Cumartesi
|
06:01
|
07:26
|
13:21
|
16:31
|
19:06
|
20:25
Oruç açarken hangi dua okunmalı?
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı. Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir
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