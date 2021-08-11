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TIMETURK / GENEL / İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? İstanbul'a sağanak yağmur mu yağacak?

İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? İstanbul'a sağanak yağmur mu yağacak?

İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? İstanbul'a sağanak yağmur mu yağacak? Marmara Bölgesi'nde İstanbul yakınlarında sağanak yağışlara neden olabilecek süper hücre bulutlarının oluştuğu ve meteoroloji radarlarına girdiği öğrenildi. İstanbul'da plan yapan vatandaşlar yağmurun ne zaman yağacağını araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da sağanak var mı?

4 Saat Önce
2021-08-11 16:17:58
İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? İstanbul'a sağanak yağmur mu yağacak?

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İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? İstanbul'a sağanak yağmur mu yağacak? Marmara Bölgesi'nde İstanbul yakınlarında sağanak yağışlara neden olabilecek süper hücre bulutlarının oluştuğu ve meteoroloji radarlarına girdiği öğrenildi. İstanbul'da plan yapan vatandaşlar yağmurun ne zaman yağacağını araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da sağanak var mı?

İstanbul sınırlarına yakın bölgelerde süper hücre bulutları oluştu. Süper hücre bulutları Trakya ve İstanbul açıklarında oluştuğu görüldü. Ancak yapılan açıklamada süper hücrenşn İstabul'u etkilemeyeceği, orlu, Çerkezköy, Silivri, Büyükçekmece tarafında etkili olacağı belirtildi.

İstanbul'a sağanak yağmur mu yağacak?

İstanbul'a önümüzdeki 5 gün içinde bir yağış görülmüyor. Meteoroloji raporlarında İstanbul'un parçalı bulutlu ve güneşli olduğu yer alıyor.

İşte İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini

istanbul_hava_durumu

Süper hücre nedir?

Süper hücre (İngilizce: Supercell), atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

Süper hücre "Az Yağışlı", "Klasik" , "Bol Yağışlı" olmak üzere üç çeşittir.

Süper hücre tanımı ülkemizde genellikle kuvvetli sağanak yağışları taşıyan bulutlar için kullanılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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