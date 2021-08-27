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İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'da hava ne zaman serinleyecek?

İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'da hava ne zaman serinleyecek? Yaz aylarının bitmesine sayılı günler kala bir sıcak hava dalgası daha ülkemizde etkisini artırdı. Arabistan üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasına neden oldu. Marmara Bölgesi'nde de sıcaklıklar 8 dereceye kadar mevsim normallerinin üzerinde. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar yağışlı ve serin havayı beklemeye başladı. Peki İstanbul'a yağmur yağacak mı? İstanbul'a sağanak ne zaman yağacak?

28 Dakika Önce
2021-08-27 09:48:02
İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'da hava ne zaman serinleyecek?

İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'da hava ne zaman serinleyecek? Yaz aylarının bitmesine sayılı günler kala bir sıcak hava dalgası daha ülkemizde etkisini artırdı. Arabistan üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasına neden oldu. Marmara Bölgesi'nde de sıcaklıklar 8 dereceye kadar mevsim normallerinin üzerinde. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar yağışlı ve serin havayı beklemeye başladı. Peki İstanbul'a yağmur yağacak mı? İstanbul'a sağanak ne zaman yağacak?

Arabistan üzerinden gelen sıcak hava dalgası Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerinden yurda giriş yaptı. Türkiye'nin batı kesimlerine kadar ilerleyen sıcak hava dalgası hava sıcaklığını mevsim normallerinin üstüne çıkmasına neden oldu. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim noramlalerinin 4-8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar İstanbul'a yağmur gelmesini bekliyor. Peki İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'da hava ne zaman serinleyecek?

İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

Meteoroloji'den alınan tahminlere bakılırsa İstanbul'a yağmur yakın zamanda gelecek. Meteoroloji'nin 5 günlük haritalı tahmininde 30 Ağustos'ta İstambul ve Maramara Bölgesi'nde sağanak yağış tahmin ediliyor. 31 Ağustos'ta ise yağışların yer yer devam edeceği tahmin ediliyor. İşe İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini;

hava_durumu_istanbul_yağmur

Sıcaklıklar hafta ortasına kadar sürecek

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen yaptığı açıklamada Arabistan üzerinden gelen sıcak hava dalgasının tüm Türkiye'de etkili olacağını duyurdu. Şen aşıklamasını şöyle sürdürdü: Yaklaşık olarak sıcaklıklar ortalamanın üzerinde 4 ile 8 derece artacak. Sıcaklıklar özellikle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Sıcaklıkar önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edecek." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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