İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu sene İstanbul'a kar yağacak mı? 2021-2022 Aralık ayında İstanbul'a kar yağar mı?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu sene İstanbul'a kar yağacak mı? Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde havalar giderek soğudu. Dondurucu soğukların kapıda olduğu Meteoroloji tarafından açıklandı. İstanbul'da Kasım ayının sonlarında başlayan fırtına kış aylarının zorlu geçeceğinin göstergesi gibi oldu. Bir çok ilde yılın ilk kar yağışı da görüldü. Beyaz örtü ile kaplanan kentlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayanlar da İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da bu sene iyi bir kar yağışı olabilir. Peki 2021-2022 Aralık ayında İstanbul'a kar yağar mı?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu sene İstanbul'a kar yağacak mı? Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde havalar giderek soğudu. Dondurucu soğukların kapıda olduğu Meteoroloji tarafından açıklandı. İstanbul'da Kasım ayının sonlarında başlayan fırtına kış aylarının zorlu geçeceğinin göstergesi gibi oldu. Bir çok ilde yılın ilk kar yağışı da görüldü. Beyaz örtü ile kaplanan kentlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayanlar da İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da bu sene iyi bir kar yağışı olabilir. Peki 2021-2022 Aralık ayında İstanbul'a kar yağar mı?

İstanbul'da kış kendisini iyice gösterdi. Hava sıcaklıkları günden güne düşmeye devam ediyor. Kasım ayının sonlarında etkili olan fırtınalı hava hayatı olumsuz etkilemiş ve kışın geldiğini göstermişti. Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Aralık ayının ilk günlerinde 30 ilimiz için kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji'den alınan tahminlete göre Batı illerimizden doğu illerimize kadar çeşitli bölgelerde kar yağışı görülecek. Kütahya, Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Hakkari, Ardahan, Kars illerinde kar yağışı eetksini gösterecek ve beyaz örtü bu kentleri kaplayacak.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul için Meteoroloji'den henüz ka r uyarısı gelmedi. Ancak uzmanların değerlendirmesine göre İstanbul'da bu sene yoğun bir kar yağışı olması muhtemel görünüyor. İstanbul'da geçen sene ilk kar 14 Ocak 2021'de yağmıştı. İstanbul'da genellikle kar yağışları Aralık sonu ile ocak ayının başı ve ortası gibi başlıyor. Bu sene de bu aylarda İstanbul'a kar yağması muhtemel görünüyor. Eldeki meteoroloji veriler ve uzmanların değerlendirmelerine bakılırsa İstanbul'da bu kış iyi bir kar yağışı görülebilir.

Aralık ayında İstanbul'a kar yağar mı?

Meteoroloji tahminlerine göre Aralık ayında İstanbul'da har yağışı beklenmiyor. Ancak Aralık ayının sonlarına doğru yer yer sulu kar yağabilir.

Bu sene İstanbul'a kar yağacak mı?

Milliyet'te ye alan habere göre; Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir 2021-2022 İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna yanıt verdi. Özdemir şunları söyledi: Genelde İstanbul, ocak ayının ortalarından şubat ayının sonlarına doğru kar görür. Fakat son yıllarda başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesi'ne baktığımızda kar yağışı sıklıkları çok azalmış durumda. İstanbul başta olmak üzere genel olarak Marmara'da yağışlar azalmış durumda. Hatta yağışsız günler, haftalar ve aylar sıklıkla görülmeye başlandı. Ancak bu yıl Anadolu'daki kadar olmasa da İstanbul ile çevresi çokça yağmur ve kar görecek.

Kar nasıl oluşur?

Kar, beyaz, parlak, çoğunlukla altıgen şekilli, buz kristallerinden oluşan bir yağış çeşididir. Buz kristalleri 0°C altında su buharının yoğunlaşması ile oluşur.

Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir. Mikroskopla büyütülen kar taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmamıştır. Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan Amerikalı Wilson Bentley, gördüğü muhteşem sanat karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali fotoğrafı çekmiştir. Elde ettiği 6000 resim içinde kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlayamamıştır. Daha sonraları diğer bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde şimdiye kadar kar tanecikleri arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bile bulunamamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.