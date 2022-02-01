İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilenmişti. Yolların kapandığı ve vatandaşların işine gidemediği şiddetli kar yağışının bu kez Balkanlar üzerinden geleceği açıklandı. Yeni soğuk hava dalgasının İstanbul'a ulaşmayacağı İstanbul-Tekirdağ sınırına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı bölgede hayatı adeta felç etmişti. Kar yağıları ile yollar kapanmış sürücüler saatlerce yolda kalmıştı. Çalışanlar da yoğun kar yağışı nedeniyle işlerine gidememişti. İstanbul'a yeniden kar yağacak mı sorusuna Meteoroloji'den yanıt geldi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlerine göre Çarşamba gününden itibaren Trakya Bölgesinde kar yağışı etkili olması bekleniyor. Türkiye'nin büyük bölümü yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlayacak, Ankara dahil birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Beklenen Kar yağışımın Trakya kesiminde olması bekleniyor. İstanbul'a soğuk hava dalgasının ulaşmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji tahminlerine göre Çarşamba gününden itibaren Trakya Bölgesinde kar yağışı etkili olması bekleniyor. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'nın yarın (bugün) öğleden sonra kuvvetli yağışların etkisi altına gireceği belirtildi. Yağışların Edirne, Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması, metrekareye 20-50 kilogram düşmesi bekleniyor. Yağışların çarşamba günü zamanla karla karışık yağmura ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların neden olabileceği ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Trakya'yı etkisi altına alması beklenen kar yağışının, İstanbul-Tekirdağ sınırına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağmur bekleniyor

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Edirne ve Kırklareli çarşamba günü (3-4 Şubat) yoğun kar yağışı var şimdiden önleminizi alın. Perşembe gününe de devam eder. Salı günü şiddetli yağmur ile başlar. Sıcaklık 2 günde 10 C düşer. Tekirdağ da karla karışık yağmur olur. İstanbul'da bu günlerde yağmur olacak şimdilik. .