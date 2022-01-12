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TIMETURK / GENEL / İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? Kar hangi ilçelerde görülecek?

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? Kar hangi ilçelerde görülecek?

Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı geldi. Aylar öncesinden İstanbul'a bu sene ciddi kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. Son yapılan açıklamada İstanbul'a 2022'nin ilk kar yağışı için tarih verildi. İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? Kar hangi ilçelerde görülecek? sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Özellikle kar tatili yapmak isteyen öğrenciler İstanbul'un beyaz örtü ile kaplanmasını istiyor.

4 Saat Önce
2022-01-12 11:14:46
İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? Kar hangi ilçelerde görülecek?

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İstanbul için beklenen kar uyarısı nihayet geldi. Hava uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'a 2022 yılının ilk karı için tarih verildi. Ocak ayının ortalarına doğru gittiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Yer yer sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları yurdun çeşitli illerinde kar yağışını da beraberinde getirdi. İstanbul için de kar kapıya dayandı.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a ilk kar düşeceği tarih duyuruldu. 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günlerine dikkat! Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir” dedi.

İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak?

12 Ocak ve 13 Ocak günlerine ilişkin bir kar açıklaması da NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan geldi. NTV yayınında soruları yanıtlayan Çalışkan açıklamasında "İstanbul'da Çarşamba günü bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacak. Kar yağışının perşembe ve cuma günü etkisini artırması bekleniyor." dedi. Çalışkan Edirne ve Kırklareli'nde de kar yağışının etkisini göstereceğini duyurdu.

İstanbul'da kar tutar mı?

İstanbul'da yağacak karın tutması beklenmiyor. Yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplanabilir ancak kent içinde karın tutması şu an için beklenmiyor.

Kar nasıl oluşur?

Kar, beyaz, parlak, çoğunlukla altıgen şekilli, buz kristallerinden oluşan bir yağış çeşididir. Buz kristalleri 0°C altında su buharının yoğunlaşması ile oluşur.Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir. Mikroskopla büyütülen kar taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmamıştır. Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan Amerikalı Wilson Bentley, gördüğü muhteşem sanat karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali fotoğrafı çekmiştir. Elde ettiği 6000 resim içinde kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlayamamıştır. Daha sonraları diğer bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde şimdiye kadar kar tanecikleri arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bile bulunamamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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