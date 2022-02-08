İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul'da kar var mı? Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklıkları tekrar düşüşe geçecek. Fırtına uyarısı yapılan İstanbul'da havaların ani soğuması ile Avrupa yakasının uç bölgelerinde sulu kar görülebileceği ifade edildi. İstanbul'a yeni bir kar dalgasının gelebileceği konusunda uyarı yapılmıştı ancak önümüzdeki günlerde İstanbul'da etkisini gösterecek bir kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul'da kar var mı? Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklıkları tekrar düşüşe geçecek. Fırtına uyarısı yapılan İstanbul'da havaların ani soğuması ile Avrupa yakasının uç bölgelerinde sulu kar görülebileceği ifade edildi. İstanbul'a yeni bir kar dalgasının gelebileceği konusunda uyarı yapılmıştı ancak önümüzdeki günlerde İstanbul'da etkis

Marmara Bölgesi'ne hava sıcaklıklarının düşeceği açıklandı. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi. Havaların yeniden soğuması kar gelir mi? sorusunu da akıllara getiriyor. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin genelinde önümüzdeki bir kaç gün hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Havaların 4 ile 8 derece arasında soğuması nedenyle İStanbul'un Avrupa Yakası'nın Trakya kesimine yakın bölgelerinde sulu kar yağabileceği ifade ediliyor. Meteoroloji'nin hava durumu haritasına göre 8 Şubat Salı günü İstanbul Avrupa yakasında sulu kar görülüyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a yoğun kar yağışı kısa vadede beklenmiyor. İstanbul hava durumu tahminlerine bakıldığında İstanbul'da hafta sonu ile birlikte havalar yeniden ısınmaya başlayacak.

İstanbul'a turuncu uyarı

Meteoroloji, İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'da beklenen yağışların Pazartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesi ile birlikte kentin yüksek kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerler) karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji'nin uyarısına göre fırtanının saatteki hızının yer yer 60-80 kilometreyi bulması bekleniyor. .