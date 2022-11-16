İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kasım-Aralık-Ocak ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Yurdun pek çok bölgesinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Doğu Anadolu'da kar yağışları uyarısı yapılmaya başlandı. Batı ve kuzey illerinde ise hava sıcaklıklarının giderek düşmeye devam edeceği bildirildi. Mega kent İstanbul'da yaşayanlar ise İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kasım-Aralık-Ocak ayında İstanbul'a kar yağacak mı? sorularına yanıt arıyor. İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamalarına göre yurdun böyük bir bölümünde hava sıcaklıkları düşüyor. Soğuk havalar bazı illerimizde kar yağışlarının da başlamasına neden oluyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karandeniz'in iç kesimleri ve yüksek rakımlı bölglerine yılın ilk karı düşmeye başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Aralık soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklama ise geldi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağışları için önemli bir uyarı yapıldı. Geçen sene Mart ayında başlayan kar fırtınası yurdu adeta esir almıştı. Kar yağışları nedeniyle ulaşımlar aksamış ve yurdun pek çok kesiminde elktrik kesintileri yaşanmıştı. İstanbul'u da etkileyen kar yağışlarında okullar tatil edilmiş ve pek çok iş yeri kapanmıştı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar yağışının bu sene ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt arıyor. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da bu sene de kar yağışlarının Şubat ve Mart aylarında yaşanması bekleniyor.

Kasım-Aralık-Ocak ayında İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da Kasım ayıyla birlikte havalar hissedilir derecede soğuyacak. Aralık ve Ocak ayında ise soğuk havaları iyiden iyiye hissedeceğiz. Ancak bu aylarda kar yağışı İstanbul'da pek beklenmiyor. İstanbul'da kar yağışı için Şubat ve Mart ayları işaret ediliyor.

Kar yağışı ne zaman başlayacak?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'da kar yağışlarına ilişkin bilgi verdi. Şen açıklamasında "Batıda ise kış Ocak ayından itibaren Şubat ve Mart'la beraber hissedeceğiz. Kar yağışı fazla olacak" dedi.

İstanbul'un yüksek kesimlerine kar düşebilir

İstanbul'un yüksek kesimlerine kar beklenenden erken gelebilir. Ancak düşen karın tutması Şubat ve Mart aylarını bulabilir.

Kar nedir?

Kar, beyaz, parlak, çoğunlukla altıgen şekilli, buz kristallerinden oluşan bir yağış çeşididir. Buz kristalleri 0°C altında su buharının yoğunlaşması ile oluşur.

Kar yağışı çeşitleri neler?

Lapa lapa: Durgun havada, çok soğuk olmayan ortamda birleşen kar tanelerinin çapı 1 cm'ye yaklaşır. İri taneler halinde gerçekleşen yağışa kuşbaşı kar veya lapa lapa adı verilir.

Sulusepken: Atmosferin üst kısımlarında fazla soğuk olmayan havada oluşan kar taneleri, yere yakın alanlarda artan sıcaklıktan dolayı erirler. Erime ile yağmur veya karla karışık yağmur oluşur. Bu yağışa sulu kar veya sulu sepken adı da verilir.

Graupel (Bulgur): Normal kar tanelerinden daha küçük, yuvarlak, sert taneciklerdir. Çevresi ince bir buz tabakası ile kaplı olan taneler yere hızlı düşer ve zıplar.

Kuru kar: Aşırı soğuk ve nem oranının düşük olduğu havalarda, çapı 1 mm'den küçük kar kristalleri oluşur. Yerde ince bir kar tabakası oluşturan kar hemen erimediğinden çevreyi ıslatmaz.

Tipi: Kar yağışının, 56 km/s'tan hızlı rüzgarlarla birlikte oluştuğu durumdur. Görüş mesafesi düşer, yürüyüş güçleşir.

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