İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Ocak Çarşamba İstanbul'a kar mı yağacak? İstanbul'da okullar tatil edilir mi? Ocak ayının ortasına doğru girdiğimi şu günlerde hava sıcaklıkları ciddi oranda düşüyor. Türkiye'nin pek çok ili için kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul için de yılın ilk kar yağışı için tarih verildi. Yapılan açıklamalara göre Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışının etkili olacağı 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı beklendiği açıklandı. Peki İstanbul'da kar hangi ilçelerde yağacak?

Kış aylarının ortasına doğru girdiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Ocak Çarşamba İstanbul'a kar mı yağacak? sorsusunun sıkça sorulmaya başladığı şu günlerde Meteoroloji'den İstanbul'a yılın ilk kar yağışı için de uyarı yapıldı.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yurdun pek çok kesiminde kar yağışı etkisini artırmaya başlıyor. İstanbul'da da yılın ilk karı için beklenen açıklama Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul dahil birçok kentte çarşamba günü karyağışı bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir” dedi.

12 Ocak Çarşamba İstanbul'a kar mı yağacak?

12 Ocak ve 13 Ocak günlerine ilişkin bir kar açıklaması da NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan geldi. NTV yayınında soruları yanıtlayan Çalışkan açıklamasında "İstanbul'da Çarşamba günü bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacak. Kar yağışının perşembe ve cuma günü etkisini artırması bekleniyor." dedi. Çalışkan Edirne ve Kırklareli'nde de kar yağışının etkisini göstereceğini duyurdu.

İstanbul 5 günlük hava durumu

İstanbul'da 12 Ocak çarşamba günü özelikle Anadolu yakasında kar yağışı bekleniyor. 13 Ocak Perşembe günü de devam edecek kar yağışı Cuma günü İstanbul'u terk edecek.

Kar yağışı çeşitleri

Lapa lapa: Durgun havada, çok soğuk olmayan ortamda birleşen kar tanelerinin çapı 1 cm'ye yaklaşır. İri taneler halinde gerçekleşen yağışa kuşbaşı kar veya lapa lapa adı verilir.

Sulusepken: Atmosferin üst kısımlarında fazla soğuk olmayan havada oluşan kar taneleri, yere yakın alanlarda artan sıcaklıktan dolayı erirler. erime ile yağmur veya karla karışık yağmur oluşur. Bu yağışa sulu kar veya sulu sepken adı da verilir.

Graupel (Bulgur): Normal kar tanelerinden daha küçük, yuvarlak, sert taneciklerdir. Çevresi ince bir buz tabakası ile kaplı olan taneler yere hızlı düşer ve zıplar.

Kuru kar: Aşırı soğuk ve nem oranının düşük olduğu havalarda, çapı 1 mm'den küçük kar kristalleri oluşur. Yerde ince bir kar tabakası oluşturan kar hemen erimediğinden çevreyi ıslatmaz.

Tipi: Kar yağışının, 56 km/s'tan hızlı rüzgarlarla birlikte oluştuğu durumdur. Görüş mesafesi düşer, yürüyüş güçleşir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.