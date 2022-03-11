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TIMETURK / GENEL / İstanbul'a durdurulan tır ve kamyon girişlerine izin verildi

İstanbul'a durdurulan tır ve kamyon girişlerine izin verildi

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle durdurulan tır ve kamyon girişlerine yeniden izin verildi.

5 Saat Önce
2022-03-11 08:01:25
İstanbul'a durdurulan tır ve kamyon girişlerine izin verildi

Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." dedi.

SABAH SAATLERİNDE DURDURULMUŞTU

Öte yandan Vali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların durdurulduğunu söylemişti.

Ekran Resmi 2022-03-11 08.24.29

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