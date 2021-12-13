İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Kar İstanbul'un hangi ilçelerine yağacak? Meteoroloji'den İstanbul'sa sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı. 2021'in bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunu sık sık sormaya başladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için beklenen kar açıklaması geldi. Orhan Şen atığı açıklamada İstanbul'a yılın ilk karının düşeceği tarihi açıkladı. Peki İstanbul'a kar hangi ilçelerde yağacak.

İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Kar İstanbul'un hangi ilçelerine yağacak? Meteoroloji'den İstanbul'sa sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı. 2021'in bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunu sık sık sormaya başladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için beklenen kar açıklaması geldi. Orhan Şen atığı açıklamada İstanbul'a yılın ilk karının düşeceği tarihi açıkladı. Peki İstanbul'a kar hangi ilçelerde yağacak.

Yapılan açıklamaya göre sağanak yağmur ile birlikte Marmara Bölgesinde havalar soğuyacak. Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul'da yerel ve kuvetli sağanak yaışlar görülecek. Sağanak yağışlar beraberine İstanbul'a ilk kar yağışını da beraberinde getirebilir.

İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı?

İstanbul'da hava sıcaklıkları giderek düşüyor. İstanbul için senenin ilk kar uyarısı da yapıldı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi. Orhan Şen açıklmasında şunları dile getirdi. "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok."

Kar İstanbul'un hangi ilçelerine yağacak?

Yapılan açıklamalarda İstanbul'a kar yağışı ile ilgili ilçe adı verilmedi ancak yüksek kesimlere yılın ilk karının düşebileceği belirtildi.

Kar nedir?

Kar, beyaz, parlak, çoğunlukla altıgen şekilli, buz kristallerinden oluşan bir yağış çeşididir. Buz kristalleri 0°C altında su buharının yoğunlaşması ile oluşur.

Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir. Mikroskopla büyütülen kar taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmamıştır. Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan Amerikalı Wilson Bentley, gördüğü muhteşem sanat karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali fotoğrafı çekmiştir. Elde ettiği 6000 resim içinde kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlayamamıştır. Daha sonraları diğer bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde şimdiye kadar kar tanecikleri arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bile bulunamamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.