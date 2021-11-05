İstanbul 6 Kasım Cumartesi hava durumu | Cumartesi İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava güneşli mi?

İstanbul 6 Kasım Cumartesi hava durumu | Cumartesi İstanbul'da hava nasıl olacak? Kış aylarına doğru yavaş yavaş girerken İstanbul'da son haftalarda hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşmüştü. Gündüz sıcaklıkları 18 dereceye kadar düşen İstanbul'da son bir kaç gündür güneş mega kenti ısıtmaya başladı. Hafta sonu için plan yapmayı düşünenler de 6 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da havanın nasıl olacağını şimdiden araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da yarın hava güneşli mi? İstanbul'da 6 Kasım hava sıcak mı olacak?

İstanbul 6 Kasım Cumartesi hava durumu | Cumartesi İstanbul'da hava nasıl olacak? Kış aylarına doğru yavaş yavaş girerken İstanbul'da son haftalarda hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşmüştü. Gündüz sıcaklıkları 18 dereceye kadar düşen İstanbul'da son bir kaç gündür güneş mega kenti ısıtmaya başladı. Hafta sonu için plan yapmayı düşünenler de 6 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da havanın nasıl olacağını şimdiden araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da yarın hava güneşli mi? İstanbul'da 6 Kasım hava sıcak mı olacak?

16 milyon kişinin yaşadığı mega kent İstanbul son bahar aylarının sonlarında güneşin kendini göstermesiyle ısındı. Hafta sonu için pilan yapmak isteyenler 6 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da hhava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte 6 Kasım Cumartesi günü İstanbul hava durumu..

Cumartesi İstanbul'da hava nasıl olacak?

6 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da güneşli bir hava olacak. Yer yer parçalı bulutların da gök yüzünde yerini alacağı İstnbul'da 6 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığı 21 derece civarında olacak. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen İstanbulular için park ve mesire alanlarına gitmesi için uygun bir hava durumu var. İşte 6 Kasım Cumartesi İstanbul detaylı hava durumu tahmini....

İstanbul'da yarın hava güneşli mi?

İstanbul'da yarın (6 Kasım Cumartesi) hava açık ve güneşli olacak. Güneş Cumartesi günü İstanbul'u ısıtacak. İstanbul hava durumuna dair detaylı tahmin...

İstanbul'da güneşli hava ne zamana kadar devam edecek?

İstanbul'u ısıtan güneş hafta başından sonra yerini yağışlı havaya bırakacak. Salı gününden itibaren İstanbul'da yer yer yağış görülecek.

Hava durumu nedir?

Hava durumu ya da kısaca hava, yaşam ve insan aktiviteleri üzerindeki etkisini de göz önüne almak koşuluyla atmosferin belirli bir anda, belirli bir bölgedeki hali. Bazen çoğul olarak havalar şeklinde kullanılır. Hava durumu kavramı ile genellikle uzun dönemde gerçekleşen yani iklimsel değişimler değil, atmosferdeki kısa dönemde gerçekleşen değişimler kastedilir. Gökyüzünün görüş, bulutluluk, nem, yağış, sıcaklık ve rüzgâr durumu gibi çeşitli özelliklerini ifade eder.

Belirli bir bölgedeki mevcut hava durumu hava raporu, gelecekte beklenen durumlar ise hava tahmini şeklinde, ilgili meteoroloji otoriteleri tarafından yayımlanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.