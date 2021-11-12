İstanbul 14 Kasım Pazar hava durumu | Milyonlarca İstanbullu hafta sonu plan yapmak için havanın nasıl olacağını merak edip araştırıyor. 14 Kasım Pazar günü için Meteoroloji hava durumu tahminin yayınladı. Türkiye genelinde hafta sonu ile birlikte hava sıcaklıklarının artışa geçeceği belirtildi. İstanbul'da yaşayanlar da İstanbul'da yarın hava nasıl? İstanbul'da pazar günü hava güneşli mi yağmurlu mu? sorularına yanıt arıyor. Peki İstanbul'da 14 Kasım Pazar (yarın) hava sıcak mı olacak? İşte İstanbul hava durumu tahmini...

İstanbul 14 Kasım Pazar hava durumu | Milyonlarca İstanbullu hafta sonu plan yapmak için havanın nasıl olacağını merak edip araştırıyor. 14 Kasım Pazar günü için Meteoroloji hava durumu tahminin yayınladı. Türkiye genelinde hafta sonu ile birlikte hava sıcaklıklarının artışa geçeceği belirtildi. İstanbul'da yaşayanlar da İstanbul'da yarın hava nasıl? İstanbul'da pazar günü hava güneşli mi yağmurlu mu? sorularına yanıt arıyor. Peki İstanbul'da 14 Kasım Pazar (yarın) hava sıcak mı olacak? İşte İstanbul hava durumu tahmini...

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artışa geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı değerlendirme sonucu hava sıcaklıklarının hafta sonu ile birlikte artışa geçeceğini yer yer mevsim normallerinin üstüne çıkacağını açıkladı. Hafta sonu için plan yapmak isteyen İstanbullular ise İstanbul'da 14 Kasım Pazar günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki İstanbul 14 Kasım Pazar hava durumu | İstanbul'da yarın hava nasıl? İstanbul'da pazar günü hava güneşli mi yağmurlu mu?

İstanbul 14 Kasım Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelere göre hafta sonu yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtildi. Meteorolojinni yayınladığı rapora göre hava sıcaklıkları Cuma gününden bugünden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın hava nasıl?

İstanbul'da 13 Kasım Cumartesi v e 14 Kasım pazar günleri yer yer bulutlu ve açık bir hava olacak.

İstanbul'da 14 Kasım pazar günü hava güneşli mi yağmurlu mu?

İstanbul'da 13 Kasım Cumartesi v e 14 Kasım pazar günleri yağış olmayacak. Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiği belirtilerek

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