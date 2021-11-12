İstanbul 13 Kasım Cumartesi hava durumu | İstanbul'da hafta sonu (13 Kasım) hava nasıl olacak? İstanbul'da cumartesi (yarın) hava güneşli mi yoksa yağmurlu mu? İstanbul'da haftanın son günü hafta sonu sıcaklıklarının nasıl olacağı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle öğrencilerin de ara tatile çıkacak olması nedeniyle hafta sonu plan yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Peki İstanbul'da yarın (13 Kasım Cumartesi) hava nasıl? İstanbul'da 13 Kasım Cumartesi günü yağmur var mı?

İstanbul 13 Kasım Cumartesi hava durumu | İstanbul'da hafta sonu (13 Kasım) hava nasıl olacak? İstanbul'da cumartesi (yarın) hava güneşli mi yoksa yağmurlu mu? İstanbul'da haftanın son günü hafta sonu sıcaklıklarının nasıl olacağı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle öğrencilerin de ara tatile çıkacak olması nedeniyle hafta sonu plan yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Peki İstanbul'da yarın (13 Kasım Cumartesi) hava nasıl? İstanbul'da 13 Kasım Cumartesi günü yağmur var mı?

Meteoroloji'den hava sıcaklıkları ile ilgili önemli bir duyuru geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı değerlendirmelerde hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçeceğini belirtti. Tüm yurtta hava sıcaklıkları bugünden itibaren artacak. Hava sıcaklıkları hafta sonu yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki İstanbul'da hafta sonu (13 Kasım) hava nasıl olacak? İstanbul'da cumartesi (yarın) hava güneşli mi yoksa yağmurlu mu?

İstanbul'da hafta sonu (13 Kasım) hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları ülke genelinde hafta sonu ile birlikte artacak. Ülke genelinde cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiği belirtildi.

İstanbul'da cumartesi (yarın) hava güneşli mi yoksa yağmurlu mu?

İstanbul'da 13 Kasım Cumartesi günü yağış beklenmiyor.

Hava durumu nedir?

Hava durumu ya da kısaca hava, yaşam ve insan aktiviteleri üzerindeki etkisini de göz önüne almak koşuluyla atmosferin belirli bir anda, belirli bir bölgedeki hali. Bazen çoğul olarak havalar şeklinde kullanılır. Hava durumu kavramı ile genellikle uzun dönemde gerçekleşen yani iklimsel değişimler değil, atmosferdeki kısa dönemde gerçekleşen değişimler kastedilir. Gökyüzünün görüş, bulutluluk, nem, yağış, sıcaklık ve rüzgâr durumu gibi çeşitli özelliklerini ifade eder.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.