İştahsız çocuklara bıldırcın yumurtası yedirin

Yabani bıldırcın kuşundan elde edilen bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasına göre çok daha küçük ve çok daha hafiftir. Fakat buna karşın besin değeri tavuk yumurtasından çok daha fazladır. Gelin bıldırcın yumurtasının vücudumuza faydalarına birlikte bakalım...



Bıldırcın yumurtası son zamanlarda hak ettiği değeri görmeye başladı. Vücuda faydaları saymakla bitmeyen bıldırcın yumurtası maalesef tavuk yumurtası kadar sık tüketilmiyor. Fakat bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasından çok daha fazla besin değeri içerir. Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasına göre beş kat daha fazla fosfor, dokuz kat daha fazla protein ve sekiz kat daha fazla demir içerir.

Bıldırcın yumurtasının besin değeri nedir?

Bıldırcın yumurtası 0.04 g karbonhidrat, 1.2 g protein, 1 g yağ, 76 mg kolesterol, 13 mg potasyum, 6 mg kalsiyum, 12.70 mg sodyum, 0.34 mg demir, 14.04 iu A vitamini içerir. Bıldırcın yumurtası ayrıca E vitamini, B 12 vitamini, riboflavin, folat ve pantotenik asit, magnezyum, fosfor ve çinko da içerir.

Bıldırcın yumurtasının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Bıldırcın yumurtası bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücudumuzun hastalıklardan korunmasını sağlar. İnatçı öksürüğe, astıma ve daha birçok solunum yolu hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Alerjiye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını büyük ölçüde önler. Bıldırcın yumurtası içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücuda enerji vererek çok daha zinde ve enerjik hissetmenizi sağlar. Demir içeri sayesinde kansızlığa (anemi) iyi gelir. Antioksidan özelliği sayesinde detoks besinlerdendir ve vücudumuzu tertemiz yapar. Potasyum içeriği sayesinde yüksek tansiyonun düşmesinde görev alır. Metabolizmaya hız kazandırır ve bu sayede iştahı açar. Bu yüzden çocuğunuzun iştahsızlığından şikayet ediyorsanız ona bıldırcın yumurtası yedirmeyi deneyebilirsiniz. Vücuttaki yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığına destekte bulunur. Vücutta cinsel gücü artırır.

Bıldırcın yumurtası tüketirken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Bıldırcın yumurtasını çocuğunuza veya bebeğinize yedirmeden önce alerjik bir reaksiyon oluşması ihtimaline karşı mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca aşırı miktarlarda bıldırcın tüketimi böbrek sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden dikkatli tüketmekte fayda vardır.

Bıldırcın yumurtası kolesterol içerir. Bu yüzden aşırı derecede tüketildiğinde kolesterol ve kalp hastalıklarına sahip insanlarda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden kronik ve ciddi bir hastalığa sahipseniz doktorunuza danışmadan bıldırcın yumurtası tüketmemelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.