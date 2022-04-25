İşsizlik maaşı Bayramdan önce mi yatacak? 2022 Nisan işsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı 29 Nisan'da mı yapılacak? 2022 Nisan işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı 29 Nisan'da mı yapılacak? Ramazan bayramının gelmesine saylı günler kala işsizlik maaşı alan vatandaşlar ödemelerin bayramdan önce yapılmasını bekliyordu. Beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin işsizlik ödeneği maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatacağını açıkladı. Bilgin 29 Nisan'da IBAN hesaplarına ücretlerin yatacağını belirtti.

İşsizlik maaşı Bayramdan önce mi yatacak? 2022 Nisan işsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı 29 Nisan'da mı yapılacak? 2022 Nisan işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı 29 Nisan'da mı yapılacak? Ramazan bayramının gelmesine saylı günler kala işsizlik maaşı alan vatandaşlar ödemelerin bayramdan önce yapılmasını bekliyordu. Beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin işsizlik ödeneği maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatacağını açıkladı. Bilgin 29 Nisan'da IBAN hesaplarına ücretlerin yatacağını belirtti.

Çalışma hayatında işsiz kalan vatnadaşkar devlet tarafından sağlanan işsizlik maaşı alıyor. Yüz binlerce kişi 2022 yılında işsizlik maaşı ile geçimlerini sürdürüyor. 2022 Ramazan bayramına girilirken işzilik maaşı ödemelerinin ne zaman hangi gün yapılacağı merak edilyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin son dakika açıklamasında işsizlik maaşlarının ne zaman yatacağını duyurdu.

İşsizlik maaşı Bayramdan önce mi yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin Nisan ayı isşzilik maaşının erkene çekildiğini açıkladı. Bilgin açıklamasında 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacağını belirtti.

İşsizlik maaşı Bayramdan önce mi yatacak?

2022 yılının Nisan ayında işsizlik maaşı ödemelerinin 29 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

Ödemeler IBAN ve PTT ile yatacak

Bilgin açıklamasında işsizlik maaşı ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

İşsizlik maaşını kimler alabilir?

İşsizlik maaşı (işsizlik ödeneği) Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekir. .