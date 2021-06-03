Milyonların merakla beklediği 4. Yargı Reform Paketi'nin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yargı Reform Paketi'nde henüz suç kapsamında olmayan ısrarlı takip; istismar ve cinsel tacizle aynı kategoride sayılacak. Peki ısrarlı takip nedir? Israrlı takip suçu ne demek?

Milyonların merakla beklediği 4'üncü Yargı Reform Paketi'nin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yargı Reform Paketi'nde henüz suç kapsamında olmayan ısrarlı takip; istismar ve cinsel tacizle aynı kategoride sayılacak. Peki ısrarlı takip nedir? Israrlı takip suçu ne demek?

AK Parti'nin, 4'üncü Yargı Reform Paketi'nin yakın zamanda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Paket ile birçok kadının şikayet ettiği ısrarlı takip de suç kategorisine giriyor. Yeni pakette 'ısrarlı takip' suçu istismar, cinsel taciz, tehdit gibi suçlarıyla aynı kategoride yer alacak. Peki Israrlı takip nedir? Israrlı takip suçu ne demek?

Israrlı takip nedir?

Kişinin ayrıldığı ya da halen birlikte olduğu sevgili ya da eşin kişiyi sürekli takip etmesi ve izlemesidir. Bu takip davranışı kişide korku uyandırmayı, kişiye gözdağı vermeyi ve güvencesiz hissettirmeyi hedefler. Eski sevgili ya da eşin haber vermeden eve ya da okula gelmesi, kişinin gittiği yerlerde karşısına çıkması, sürekli çiçek, hediye vs. alması ve göndermesi, arkadaş çevresi ile iletişim kurması ve takip edilen kişi ile ilgili bilgi almaya çalışması, kişinin eşyalarına zarar vermesi, sürekli telefon ile aramak, kısa mesaj, e- posta vs. göndermesi, sosyal medya yolu ile takip etmesi vb. tek taraflı ısrarlı takip örneklerindendir.

Israrlı takip suçu ne demek?

Israrlı takip; özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, tehdit ve şantaja başvurmak gibi yollarla bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma durumudur. Eylemi gerçekleştiren kişi karşı tarafta korku uyandırmayı, ona gözdağı vermeyi ve kendisini güvensiz hissetmesini hedefler. Psikoloji, sosyoloji, kriminoloji ve hukuk gibi disiplinlerin çalışma alanına girmekle birlikte ısrarlı takibin hukuki bir nitelik kazanması nispeten daha yeni bir olaydır. Çeşitli uzmanlar tarafından farklı tanımları yapılmış olsa da genel itibarıyla bir taciz ve sarkıntılık türü olduğu kabul edilmektedir. Günümüzde ısrarlı takip pek çok ülkede suç olarak sayılmakta ve ilgili yasalarca yaptırıma tabii tutulmaktadır. Literatüre İngilizce "stalking" kelimesinden türeyerek giren ısrarlı takibin tam Türkçe karşılığı "musallat olma" veya "dadanma"dır.[

4. Yargı Reform Paketi'nde yer alan düzenlemeler

Boşanmış eşe karşı işlenen suçlar eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır ceza kapsamına alınacak. Pakette tartışmalara neden olan tutuklu yargılamalara yönelik de düzenleme var. Buna göre, tutuklama gerektiren katalog suçların kapsamı daraltılacak. Tutuklamalarda somut delil şartı aranacak. Adli kontrol uygulaması yetersiz kalacaksa bu nedenleriyle açıklanacak.

Hakkında yakalama kararı olanlar "en yakın zamanda ifade vermeyi kabul ediyorum" demesi halinde gözaltına alınmayacak. Adli kontrol uygulaması iki yıl ile sınırlanacak, adli kontrol uygulamasına ilişkin kararlar 4 ayda bir gözden geçirilecek.

Ev hapsinde geçirilen bir gün 2 gün sayılacak ve bu süreler yargılama sonundaki cezadan düşülecek.

Adli kontrol uygulamalarına ilişkin itirazlar sulh ceza hakimliği yerine ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerine yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.