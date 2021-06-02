İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kimdir? İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu. 2013-2018 yılları arasında muhalefet lideri olarak görev yapan Isaac Herzog 2021 yılında İsail'in yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Isaac Herzog 9 Temmuz'da göreve başlayacak.

Isaac Herzog kimdir? İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu. 2013-2018 yılları arasında muhalefet lideri olarak görev yapan Isaac Herzog 2021 yılında İsail'in yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Peki Isaac Herzog kimdir?

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kimdir?

Isaac "Bougie" Herzog 22 Eylül 1960'da dünyaya geldi. İsrail'in seçilmiş cumhurbaşkanı, İsrailli politikacı ve İsrail Yahudi Ajansı'nın başkanıdır. Avukatlık mesleği, 1999 ile 2001 yılları arasında Hükümet Sekreteri ve 2003 ile 2018 yılları arasında Knesset üyesi olarak görev yaptı. 2005 ve 2011 yılları arasında Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı (2007-11) dahil olmak üzere çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.

Daha önce 2013-2017 yılları arasında İşçi Partisi ve Siyonist Birlik ittifakı başkanı olan, 2015 seçimlerinde partinin Başbakan adayı olarak görev yapmış, 2013-2018 yılları arasında muhalefet lideri olarak görev yapmıştır.

2021'de İsrail Cumhurbaşkanı seçildi ve 9 Temmuz'da göreve başlayacak.

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