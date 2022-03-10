9-10 Mart tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u bilmeyen birçok kullanıcı soluğu internet arama motorlarında buldu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kimdir? Yitzak Yitzhak Herzog hayat hikayesi nedir? İşte detaylar...

İSRAİL CUMHURBAŞKANI YİTZHAK HERZOG KİMDİR?

Yitzhak Herzog, 1960 yılında İsrail'de doğmuştur. İsrail Yahudi Ajansı'nın eski başkanıdır. Babası üç yıl boyunca İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı sırada, Herzog New York'ta yaşadı ve Ramaz Okulu'na gitti. Sonraki yıllarda lisede okurken, Herzog Cornell Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde ileri düzeyde bir akademik eğitim aldı ve yazları Camp Ramah'da geçirdi. Ayrıca Brooklyn'deki Lubavitcher Rebbe'yi ziyaret etmek için babasına eşlik etti.

1978'lerin sonlarında İsrail'e dönen Herzog, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katıldı ve İstihbarat Kolordusu'nun 8200 Birimi'nde bir subay olarak görev yaptı. Tel Aliv Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren İsrailli politikacı, babası tarafından kurulan bir hukuk firmasında çalıştı. Herzog, kendisi gibi avukat olan Michal ile evlidir. Üç oğlu vardır. Tel Aviv'in Tzahala semtindeki çocukluğunu geçirdiği evinde yaşıyor.

YİTZHAK HERZOG NERELERDE GÖREV ALMIŞTIR?

2003-2018 yılları arasında Knesset üyesi olan Herzog, 2005 ve 2011 yılları arasında çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu. Başbakanlar Ehud Olmert ve Binyamin Netanyahu'nun kabinesinde 2007'den 2011'e kadar Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapmıştır. 2013 ve 2017 yılları arasında İsrail İşçi Partisi ve Siyonist Birlik ittifakının başkanlığı üstelenen politikacı, 2013-2018 yılları arasında muhalefet lideri olarak görev yaptı ve 2015 seçimlerinde İşçi Partisinin başbakan adayıydı.2021 İsrail devlet başkanlığı seçimlerinde İsrail devlet başkanı seçildi ve 7 Temmuz 2021'de göreve başladı. .