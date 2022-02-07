Elektrik ve doğalgaz kesintileri ile ülkenin gündemine oturan Isparta son yılların en zor enerji zorluğunu yaşıyor. Elektrik ve doğalgaz kesintisi ile mücadele eden Isparta halkına hangi çevre illerden yardım yapıldı. Isparta'ya hangi belediyeler yardım etti? Isparta'ya yardım edildi mi ? İşte detaylar...

Isparta'da 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı, birçok mahallede elektrik kesintilerine neden oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle kombiler çalışmadı ve yurttaşlar soğuk havada doğalgazlarını, ısıtıcılarını kullanamaz hale geldi. Hava sıcaklığının eksi 11 derecelere kadar indiği ve kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Isparta'da elektrik kesintisi sürüyor

ISPARTA'YA HANGİ YARDIMLAR YAPILMIŞTIR?

Antalya Büükşehir Belediyesi Isparta'ya mobil olarak hareket edebilen Aşevi aracı, Burdur Belediyesi ise jenatör yardımı gönderdi. Bölgedeki Isparta AFAD yetkilileri ise çalışmalarını sürdürüyor. .