Isparta elektrik kesintisi | 5 Şubat Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek? Isparta mahalle ve köy elektrik arızası ne zaman giderilecek?

Isparta elektrik kesintisi | 5 Şubat Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusu Isparta'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Isparta mahalle ve köy elektrik arızası ne zaman giderilecek? Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok mahalleye elektrik verilemiyor. Elektrik kesintisinin devan ettiği bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşamaya devam ediyor. 5 Şubat Isparta elektrik kesintilerine dair Valilikten de flaş açıklama geldi. Peki Isparta'da 5 Şubat'ta elektrik gelecek mi? Elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Isparta elektrik kesintisi | 5 Şubat Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusu Isparta'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Isparta mahalle ve köy elektrik arızası ne zaman giderilecek? Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok mahalleye elektrik verilemiyor. Elektrik kesintisinin devan ettiği bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşamaya devam ediyor. 5 Şubat Isparta elektrik kesintilerine dair Valilikten de flaş açıklama geldi. Peki Isparta'da 5 Şubat'ta elektrik gelecek mi? Elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Isparta'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde pek çok mahalle ve köye elektrik verilmediği öğrenildi. Günler süren elektrik kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Elektrik kesintileri ile ilgili Isparta Valiliği'nden de yeni bir açıklama geldi. Peki 5 Şubat Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek? Isparta mahalle ve köy elektrik arızası ne zaman giderilecek?

Isparta elektrik kesintisi

Isparta Valiliği'nin şehirdeki kapalı yolların durumu ve uzun süredir devam eden elektrik kesintisi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz genelinde perşembe günü sabahı başlayıp kesintisiz 9 saat süren yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan il, ilçe ve köy yollarının tamamı ulaşıma açılmış olup, anlık müdahaleyi gerektiren durumlarda ise Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarla ulaşım aralıksız sağlanmaktadır.

İl ve ilçe merkezlerinde bulunan ana arterler ve caddelerde ulaşım sağlanmış olup, bazı sokaklar ve ara bağlantı yollarında ise başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının aralıksız çalışmaları devam etmektedir.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmalarından dolayı il genelinde bazı köy ve mahallelere henüz yeterli ve düzenli elektrik enerjisi verilememektedir.

İl ve ilçelerimizin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntıları halen yaşanmaktadır.

5 Şubat Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik enerjinin en kısa zamanda verilebilmesi için, TEDAŞ, TEİAŞ ve Akdeniz İletişim AŞ. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedirler.

Isparta mahalle ve köy elektrik arızası ne zaman giderilecek?

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması, 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ve ulaşılmasındaki zorluklar nedeniyle arızaların giderilmesinde ve şehrimizin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikmelere sebep olmaktadır. Bazı bölgeler ise geçici olarak jeneratörlerle desteklenmektedir.

Aralıksız devam eden bu çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrimizin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktır.” .