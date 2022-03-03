Isparta elektrik kesintisi | 3 Mart Perşembe Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek? (Akdeniz Edaş)

Isparta elektrik kesintisi | 3 Mart Perşembe Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek? Isparta'da kar yağışları yeniden hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Şubat ayında günlerce devam eden yoğun kar yağışları nedeniyle kent genelinde uzun süre elektrik kesintisi yaşanmıştı. 2 Mart'ta başlayan kar yağışları da Isparta'da elektrik kesintilerine neden oldu. Isparta'da yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

Isparta'da yoğun kar yağışı yeniden başladı. Meteroroloji günler öncesinden Isparta, Burdur ve Antalya çevresi için uyarı yapmıştı. Dün başlayan kar yağışları nedeniyle pek çok ilde elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı. Isparta geçtiğimiz aylarda uzun süren elektrik kesintileri ile gündeme gelmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle Isparta'da bazı köy ve mahallelere elektrik verilemediği belirtildi.

Isparta elektrik kesintisi

Isparta'nın bazı mahallelerine yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.

3 Mart Perşembe Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor. Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi.

Isparta elektrik kesintisi sorgula

Isparta'da başlayan yoğun kar yaışı bölgede elektrik kesilmesine neden oldu. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak elektrik kesintileri hakında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Şubat ayında Isparta'da elektrikler uzun süre gelmedi

Isparta'da 3 Şubat'ta yoğun kar yağışı başladı ve enerji hatlarında uzun süre arıza meydana gelmişti. Özellikle enerji nakil hatlarında buz yükü nedeniyle kopmalar yaşanmıştı. Kentin farklı noktalarında elektrikler gitmişti. Elektrikler uzun süre kent geneline verilememişti. .