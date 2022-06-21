İSPARK otomobil ücreti 2022 | İSPARK saatlik 0-1 saat, 1-2 saat, 2-4 saat, 4-8 saat park ücreti ne kadar? İSPARK 8-12 saat ve tam gün park ücreti kaç TL?

İSPARK ücreti 2022 | İSPARK saatlik 0-1 saat, 1-2 saat, 2-4 saat, 4-8 saat park ücreti ne kadar? İSPARK 8-12 saat ve tam gün park ücreti kaç TL? Her gün yüz binlerce aracın park ettiği İSPARK'a 2022 yılında peş peşe zamlar geldi. Vatandaşların oto park sorununa hızlı ve kalıcı çözüm sunma hedefiyle hayata geçen İSPARK'ın güncel ücretleri araç sahiplerini düşündürüyor. İSPARK'a son olarak günlük otopark ücretine yüzde 100'den fazla zam yaptığı ifade ediliyor. Peki İSPARK 2022 otomobil otopark ücreti saat-saat ne kadar?

İSPARK ücreti 2022 | İSPARK saatlik 0-1 saat, 1-2 saat, 2-4 saat, 4-8 saat park ücreti ne kadar? İSPARK 8-12 saat ve tam gün park ücreti kaç TL? Her gün yüz binlerce aracın park ettiği İSPARK'a 2022 yılında peş peşe zamlar geldi. Vatandaşların oto park sorununa hızlı ve kalıcı çözüm sunma hedefiyle hayata geçen İSPARK'ın güncel ücretleri araç sahiplerini düşündürüyor. İSPARK'a son olarak günlük otopark ücretine yüzde 100'den fazla zam yaptığı ifade ediliyor. Peki İSPARK 2022 otomobil otopark ücreti saat-saat ne kadar?

İSPARK otoparklarına vatandaşların ilgisi oldukça fazla. Vatandaşların toplu taşımaya yönlendirilmesi açısından da "park et-devam et" uygulaması da büyük ses getirdi. Ancak İSPARK'a gelen son zamnlar vatandaşların canını oldukça fazla sıktı. İSPARK otoparklarını sürekli kullanan araç sahiplerinin otopark maliyetleri katlanarak arttı. Araç sahipleri araçlarını park etmeden önce güncel otomobil otopark saatlik ücretlerini araştırmaya başladı.

2022 Güncel İSPARK otomobil ücreti ne kadar?

İSPARK'larda semte göre ve İsparkların işletme maliyetlerine göre ücretlerde farklılık olabiliyor. Bir otoparkta 0-1 saat ücret alınırken bazı otoparklarda ise ücret tarifesi 0-2 saat aralığından başlıyor. Ayrıca tam gün ücretlerinde de büyük farklılıklar var. İşte semt semt İSPARK 2022 otomobil park ücretleri;

Eyüp Tekke Parkı

0-2 Saat 20TL

2-4 Saat 25TL

4-8 Saat 35TL

8-12 Saat 45TL

Tam Gün 50TL

Feshane P+R Açık Otoparkı

0-2 Saat 20TL

2-4 Saat 25TL

4-8 Saat 35TL

8-12 Saat 45TL

Tam Gün 50TL

Beşiktaş Çarşı Çıkışı

0-1 Saat 18TL

1-2 Saat 23TL

2-4 Saat 30TL

4-8 Saat 35TL

Tam Gün 60TL

Küçük Bebek 3

0-1 Saat 18TL

1-2 Saat 23TL

2-4 Saat 30TL

4-8 saat 35TL

Tam Gün 60TL

Kabataş Set Üstü 2

0-1 Saat 18TL

1-2 Saat 23TL

2-4 Saat 30TL

4-8 Saat 35TL

Tam Gün 50TL

Yenikapı

0-2 Saat 20TL

2-4 Saat 25TL

Etkinlik 25TL

4-8 Saat 35TL

8-12 Saat 40TL

Tam Gün 50TL

Karaköy Balıkçılar Önü

0-1 Saat 18TL

1-2 Saat 23TL

2-4 Saat 25TL

4-8 Saat 35TL

Tam Gün 50TL

Haydarpaşa Katlı Otoparkı

0-1 Saat 15TL

1-2 Saat 20TL

2-4 Saat 25TL

4-8 Saat 30TL

8-12 Saat 35TL

Tam Gün 40TL

Kadıköy İski Açık Otoparkı

0-1 Saat 18TL

1-2 Saat 23TL

2-4 Saat 25TL

4-8 Saat 35TL

8-12 Saat 45TL

Tam Gün 60TL

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İSPARK saatlik 0-1 saat, 1-2 saat ücreti ne kadar?

İSPARK'larda 0-1 saat park ücreti ortalama olarak 18 TL ile 20 TL arasında değişiyor. 1 saatlik İSPARK otomobil park maliyeti araç sahiplerine 20 TL'dir. 1-2 saat otopark ücreti ise 20 TL ile 23 TL arasında semtlere göre değişkenlik gösteriyor.

İSPARK 2-4 saat, 4-8 saat park ücreti ne kadar?

İSPARK'larda otomobillerini 2-4 ücreti ise 25 TL ile 30 TL arasında değişiyor. Otomobil ile 4-8 saat park ücreti ise 30 TL ile 35 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

İSPARK zam mı yaptı?

İSPARK gün boyu park ücretlerine yüzde 100'e yakın zam yaptı. İBB yönetimi, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti. İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti. Gelen zammın yüzde 25'ten fazla olduğu iddia edildi. Zamdan sonra 25 lira olan tam gün ücreti bazı yerlerde 50 lira bazı yerlerde de 60 lira oldu.

İSPARK nedir?

İSPARK, İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ adıyla otopark işletmeciliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir iştirak şirketidir.

İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri 2005 yılının aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, öncelikle kentteki niteliksiz otopark işletmeciliğinin önüne geçilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla İstanbul'un tüm ilçelerinde açık, katlı, zemin altı ve yol kenarı otoparklarıyla kentin otopark sorunlarını gidermek üzere çalışmalar yapmıştır. Firma aynı zamanda European Parking Association (EPA) üyesidir.