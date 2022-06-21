İSPARK'a zam mı geldi? İSPARK saatlik ücreti ne kadar oldu? İSPARK otopark ücreti zamlandı mı? İSPARK günlük araç park ücreti ne kadar? İstanbul'da İSPARK otoparklarını sıkça kullanan vatandaşlar gelen son zam haberi ile adeta yıkıldı. Geçtiğimiz günlerde İSPARK tarafından işletilen otoparklara yüzde 25 oranında zam yapılması yönünde teklif kabul edilmişti. Ancak İSPARK'ın yaptığı son zam yüzde 100'den bile fazla olması kafaları karıştırdı. Peki İSPARK ücretleri ne kadar oldu?

İSPARK'a zam mı geldi? İSPARK saatlik ücreti ne kadar oldu? İSPARK otopark ücreti zamlandı mı? İSPARK günlük araç park ücreti ne kadar? İstanbul'da İSPARK otoparklarını sıkça kullanan vatandaşlar gelen son zam haberi ile adeta yıkıldı. Geçtiğimiz günlerde İSPARK tarafından işletilen otoparklara yüzde 25 oranında zam yapılması yönünde teklif kabul edilmişti. Ancak İSPARK'ın yaptığı son zam yüzde 100'den bile fazla olması kafaları karıştırdı. Peki İSPARK ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da her gün yüz binlerce aracın park ettiği İSPARK'larda araç park ücretlerine yeni bir zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti. Bunun üzerine İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti. Ancak son gelen zam haberleri vatandaşları korkuttu.

İSPARK'a zam mı geldi?

İSPARK ücretlerine yapılan yüzde yüz artış araç sahiplerini üzdü. İSPARK'ta, personel maliyetleri gerekçesiyle yapıldığı belirtilen zamdan sonra daha önce 25 lira olan tam gün ücreti bazı yerlerde 50 lira bazı yerlerde de 60 lira oldu. İBB'ye yüzde 25 oranında zam için onay verilmişti. Ancak gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25'ten fazla olduğu görüldü.

İSPARK saatlik ücreti ne kadar oldu?

0-1 saat İSPARK otopark ücreti: 18 TL

1-2 saat İSPARK otopark ücreti: 23 TL

2-4 saat İSPARK otopark ücreti: 30 TL

4-8 saat İSPARK otopark ücreti: 35 TL

Tam gün İSPARK otopark ücreti: 50-60 TL

İSPARK nedir?

İSPARK, İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ adıyla otopark işletmeciliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir iştirak şirketidir.

İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri 2005 yılının aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, öncelikle kentteki niteliksiz otopark işletmeciliğinin önüne geçilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla İstanbul'un tüm ilçelerinde açık, katlı, zemin altı ve yol kenarı otoparklarıyla kentin otopark sorunlarını gidermek üzere çalışmalar yapmıştır. Firma aynı zamanda European Parking Association (EPA) üyesidir.