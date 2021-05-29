DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yusufeli Barajı relokasyon yollarının yüzde 85'i tamamlandı
'Finansal istikrarı desteklemede sıkı duruş'
ANALİZ: Polonya’nın Türkiye’ye ‘Bükreş Dokuzlusu’ teklifi ne anlama geliyor?
Kanada’da eski yatılı kilise okulunun bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulundu
NASA’dan tehlikeli uyarı: Dünya'ya Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor
Batman'da etçil çekirgeye rastlandı; geceleri avlanıyor…
Sincan'da gençlere müjde
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı
“Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi” yapımında sona yaklaşıldı
Oyuncu İlker Aksum'un aracı takla attı; esnaf yardıma koştu
WhatsApp yanıtladı: Gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcılara ne olacak?
Dilara Uçan, halterde altın madalyayı 'kopardı'!
Dünya genelinde 1 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Giresun'da tünelde feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Ölümcül laboratuvarlar ve Facebook’tan zamanlaması manidar karar!

İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu

İspanya'nın Castellon Limanı'nda Nazmiye Ana isimli geminin yanlış yükleme nedeniyle alabora olması sonucu aralarında 5 Türkün de bulunduğu mürettebat denize düştü. Kaza esnasında denize düşenler arasındaki Hindistan uyruklu Bhanu Pratap kayboldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.05.2021 14:24:42
İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu

İSPANYA'nın Castellon Limanı'nda Nazmiye Ana isimli geminin yanlış yükleme nedeniyle alabora olması sonucu aralarında 5 Türkün de bulunduğu mürettebat denize düştü. Kaza esnasında denize düşenler arasındaki Hindistan uyruklu Bhanu Pratap kayboldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Cezayir'in Bejaia Limanı'na gitmesi planlanan 79 metre uzunluğunda ve 10.9 metre genişliğindeki Nazmiye Ana isimli Panama Bayraklı yük gemisi, dün yükleme sırasında alabora oldu.

5'i Türk 9 mürettebat denize düştü. Kaybolan Hindistan uyruklu Bhanu Pratap için arama çalışmaları devam ederken geri kalan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi . Gemi mürettebatının bugün İstanbul'a getirilmesi planlandığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş