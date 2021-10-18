Geçtiğimiz senelerde Ispanak tüketen bir çok kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu sene de benzer olaylar Giresun'da kendini gösterdi. Giresun'da 6 kişi ıspanak yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü de son günlerde alınan ıspanakların yenmemesi uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından vatandaşlar da Ispanak zehirler mi? Ispanak zehirlemesi neden olur? gibi soruları sormaya başladı.

Geçtiğimiz senelerde Ispanak tüketen bir çok kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu sene de benzer olaylar Giresun'da kendini gösterdi. Giresun'da 6 kişi ıspanak yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü de son günlerde alınan ıspanakların yenmemesi uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından vatandaşlar da Ispanak zehirler mi? Ispanak zehirlemesi neden olur? gibi soruları sormaya başladı.

Giresun'da 6 kişi ıspanakan yedikten sonra zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve kusma yaşayanlar tedavilerinin ardından taburcu oldu. Konu ile ilgili Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir de açıklama geldi. Yazılı açıklamada "Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" denildi.

Ispanak zehirler mi?

Son günlerde ıspanak zehirlenmesi vatandaşların oldukça merak ettiği konuların başında geliyor. Vatandaşlar Ispanak zehirler mi? sorusuna yanıt arıyor. Yaşanan zehirlenme olayı ıspanaktan kaynaklanmıpyor. Ispanağa benzeyen yabani otların ıspanak demetlerine karışması ve tüketilmesi ile zehirlenme meydana geliyor. Yaşanan son zehirlenmelerin tropa belladona (güzel avrat otu) nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

Ispanak zehirlemesi nasıl olur?

Her besinde olduğu gibi ıspanak da pişirildikten sonra uygun şartlarda saklanılmalı ve tekrar tekrar ısıtılmamalı. Tekrar ısıtılan ve uygun saklanmayan pişmiş ıspanakta bakteri oluşabilir ve bu da zehirlenmeeye neden olabilir. Ayrıca ıspanakta bulunan 'histamin' adlı maddeye karşı bası insanlar hassasiyety gösterebilir.

Ispanak zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Zehirlenme belirtilerinin en temel 2 zelliği mide bulantısı ve kusmadır. Bunun yanında şiddetli karın ağrısı da zehirlenme belirtileri arasında yer alır. Kanlı dışkılama, şiddetli kusma, düşmeyen ateş, bilinç değişiklikleri gibi belirtiler varsa hemen doktora müracaat edilmeli.

Ispanak nedir?

Ispanak (Spinacia oleracea), Amaranthaceae familyasından yaprağı etli koyu parlak yeşil, sarımsı yeşil çok sayıda çiçekli tek yıllık otsu bir bitkidir. Asya kıtasının orta ve güneybatı bölgelerinin yerlisi olan bu bitki dünyanın birçok farklı bölgesinde gıda olarak tüketilir. İran'dan 11. yüzyılda Araplar tarafından Avrupa'ya, İspanya'ya götürülmüştür. Ispanaklı pasta gibi çeşitli tatlılarda da kullanılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.