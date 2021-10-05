Ispanak yerken zehirlenebilirsiniz!

Soğuk havaların gelmesiyle ıspanak yemekleri ocaklarda pişmeye başladı. Vücuda birçok faydası olan ıspanak doğru bir şekilde toplanmazsa, doğru bir şekilde temizlenmezse ve doğru bir şekilde tüketilmezse sizi zehirleyebilir. Peki ıspanak zehirlenmesi nedir? Ispanak neden zehirler? Ispanağı ısıtıp yemek zararlı mı? Sizler için araştırdık...



Amaranthaceae ailesinden, yaprağı etli, koyu parlak yeşil, sarımsı yeşil olan çok sayıda çiçekli ve tek yıllık otsu bir bitki olan ıspanağın ana vatanı Asya kıtasının ortası ve güneybatısıdır. Dünyada severek tüketilen ıspanağın yemeği, salatası, kişi, böreği, sofralarımızı süsler.

Ispanak zehirlenmesi nedir?

Ispanağın ve ıspanağa benzer zararlı bitkilerin yanlışlık yüzünden bir arada bulunması ve kullanılması veya ıspanağın raf ömrünü uzatmak amacıyla kimyasal maddeler kullanılması sonucu bir gıda zehirlenmesi türü olan ıspanak zehirlenmesini yaşayabilirsiniz.

Ispanak zehirlenmesinde aslında ıspanak yüzünden değil kullanılan kimyasal veya ıspanak sanılıp toplanan zararlı bitkiler yüzünden zehirlenilir. Bu tarz bir zehirlenme bütün sebze ve meyvelerin tüketiminde görülebilir. O yüzden doğru ve güvenilir tarımla üretilmiş sebze ve meyveleri tüketmenizde fayda vardır.

Ispanak ısıtılarak tüketilebilir mi?

Ispanak zehirlenmesi, ıspanağın yeniden ısıtılarak tüketilmesi sonucunda da yaşanabilir. Peki ısıtılan ıspanak bizi neden zehirler? Çünkü ıspanak yeniden ısıtıldığında nitrit isimli bir madde ortaya çıkar. Ispanağın içinde aslında nitrat maddesi bulunur. Ispanak ısıtıldığında içeriğindeki nitrat maddesi nitrite dönüşür. Nitrit de zehirlenmelere sebep olabilir. Bu yüzden ıspanak pişirirken tek seferde yenecek kadar pişirmelisiniz. Bu sayede tekrar ısıtmaya muhtaç duymayacağınız için de vücudunuzu zehirleyici etkisi olan nitritten koruyabilirsiniz.

Ispanak yemeğinden zehirlendiğimizi nasıl anlarız?

Eğer yakın bir zaman içerisinde ıspanak yediyseniz ve karnınız ağrıyorsa, mide krampı yaşıyorsanız, mideniz bulanıyorsa, kusuyorsanız, ishal olduysanız, gazınız varsa, şişkin hissediyorsanız, ateşlendiyseniz, halsizlik oluştuysa, kaslarınız güçsüzleştiyse, bulanık görüyorsanız, başınız ağrıyorsa, soğuk soğuk terliyorsanız, nefes almada zorlanıyorsanız, kulaklarınız çınlıyorsa ve bilinç kaybınız varsa ıspanak zehirlenmesi yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda hemen hastanelerin acil bölümüne başvurmanız gerekir.

Bu gibi bir durumla karşılaşmamak için ıspanağı güzelce temizlemeli, tekrar ısıtarak tüketmemeli ve güvenilir manavlardan satın almanız gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.