Ispanak yedikten sonra niye dişlerimiz gıcırdıyor?

Havaların soğumasıyla birlikte ıspanak tezgahtaki yerini aldı. Yemeğini yaptığımız, salatalara kattığımız, böreklerini yaptığımız ıspanağı çok seviyoruz. Fakat ıspanak yedikten sonra dişlerimizde bir gıcırdama oluyor. Bunun nedenini ve nasıl önüne geçebileceğimizi sizler için araştırdık, detaylar haberimizde...



Kış mevsiminin sebzelerinden ıspanağı birçok insan severek tüketiyor. Böreklere, salatalara lezzet katan ıspanak tek başına da harika bir yemek oluveriyor. Ispanağı tükettikten sonra dişlerinizin gıcırdadığını hiç fark ettiniz mi? Bunun bir sebebi var!

Ispanak yedikten sonra niye dişlerimiz gıcırdar?

Ispanak yemeği yedikten sonra kumlar dişlerinize yapışıyormuş gibi oluyorsa, dişlerinizde gıcırdama olduğunu hissediyorsanız bunun sorumlusu ıspanağın ta kendisidir. Çoğumuz bunun ıspanağın yeterince iyi yıkanmadığı ve topraklarının üzerinde kaldığını sanıyoruz. Fakat gerçek biraz farklı. Ispanağın dişlerde oluşturduğu bu tuhaf hissin nedeni içeriğinde bulunan oksalik asit. Ispanağı çiğnedikçe oksalik asit kristalleri dişlerin üzerini kaplar ve bu yüzden dişlerimizin kumla kaplandığı gibi bir his yaşamamıza yol açar. Dişlerimiz gıcırdar ve kamaşır.

Oksalik asit içeren tek besin yalnızca ıspanak değil. Işgın otu, pancar, karalahana gibi sebzelerde de oksalik asit bulunur, bu yüzden bu besinleri tükettikten sonra da aynı ıspanakta olduğu gibi dişlerinizde ve ağzınızda gariplikler hissedebilirsiniz.

Oksalik asit ayrıca böbreklerde taş oluşumuna neden olduğu için ıspanağın çok sık ve fazla tüketilmesi doğru olmayacaktır.

Ispanağın dişlerimizi gıcırdatmasını nasıl önleyebiliriz?

Ispanağı pişerken içerisine bir ya da iki tane kesme şeker ilave edin ve pişirmeye devam edin. Şeker sayesinde ıspanak yerken dişlerde bıraktığı o kumlu tadı hissetmeyeceksiniz. Aynı zamanda ıspanağı yoğurt ilave ederek tüketirseniz de bu nahoş hissi en aza indirebilirsiniz.

Ispanak doğru bir şekilde nasıl temizlenmeli?

Büyükçe bir kap veya leğenin içerisine su doldurun ve içerisine sirke ilave edin. Köklerini kestiğiniz ıspanağın yapraklarını kesmeden bütün bir şekilde bu kabın içerisine koyun ve otuz dakika boyunca bekletin. Sirke sayesinde ıspanağın üzerindeki toprak ve çamur dibe çökecek ve kimyasallar üzerinden ayrışacaktır. Otuz dakika boyunca suda bekleyen ıspanağın yapraklarını güzel bir şekilde sudan çıkarın ve temiz su dolu başka bir kaba koyun. Bu işlemi kapta hiçbir şekilde toprak kalmayana kadar devam ettirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ıspanağı yerken ağzınıza toprak gelebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.