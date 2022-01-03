Ispanak magnezyumdan oldukça zengin bir besindir. Onu pişmiş değil çiğ bir şekilde tüketmek size çok daha fayda sağlayacaktır. Çiğ ıspanaktan nefis bir salata hazırlayabilirsiniz. Peki ıspanak salatası nasıl hazırlanır? Hangi malzemelere ihtiyaç var? Sizler için araştırdık...



Magnezyum eksikliği oldukça sık görülen bir problemdir. Yüz gram ıspanak tüketmek günlük magnezyum ihtiyacının %20'sini karşılamaktadır. Fakat ıspanak pişirilerek tüketildiğinde minerallerinin %30-40'nı kaybetmektedir. Ispanağı çiğ olarak tüketmeyi tercih ederseniz bütün faydalı minerallerinden yararlanabilirsiniz.

Ispanak salatası nasıl hazırlanır?

Ispanak salatası için beş yüz gram ıspanak, bir yemek kaşığı kabak çekirdeği içi, bir yemek kaşığı ay çekirdeği içi, yüz gram kabuklu pirinç, yarım limon, iki çorba kaşığı zeytinyağı, bir su bardağı su, yarım çay kaşığı tuz-karabibere ihtiyacınız olacak. İsteğe bağlı olarak nar da kullanabilirsiniz.

Ispanakları güzel bir şekilde yıkayarak işe başlayın. Bunun için büyük bir kap veya leğenin içerisine su doldurup içerisine sirke ilave edin. Köklerini kestiğiniz ıspanağın yapraklarını kesmeden bütün bir şekilde bu kabın içerisine koyun ve yarım saat boyunca bekletin. Sirke sayesinde ıspanağın üzerindeki toprak ve çamur dibe çökecek ve kimyasallar ayrışacaktır. Yarım saat suda bekleyen ıspanağın yapraklarını güzel bir şekilde sudan çıkarın ve temiz su dolu başka bir kabın içerisine koyun. Bu işlemi kapta hiçbir şekilde toprak kalmayana kadar devam ettirin. Aksi takdirde ıspanağı yerken ağzınıza toprak gelebilir. Tüm kirinden arındırdığınız ıspanakları, suların süzülmesi için bir kenara alın. Kabuklu pirinçleri bir tencerenin içerisine koyun. Üzerine bir su bardağı su ilave edin ve haşlayın. Haşlanan pirinçleri süzün ve bekletin. Temizlediğiniz ıspanaklarını kesin, diğer tüm malzemelerle birlikte karıştırın. Limon, zeytinyağı, tuz ve karabiberden oluşan salata sosunu hazırlayın. Malzemelerin üzerine dökün ve güzel bir şekilde karıştırın. Dilerseniz üzerini narla süsleyin. Salatanız hazır olacaktır. Afiyet olsun...

Ispanak vücudumuza ne gibi bir fayda sağlıyor?

Ispanak besin değeri oldukça yüksek bir sebzedir. Göz sağlığı için çok yararlıdır. Kandaki pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarından vücudumuzu korur. Yüksek tansiyonun düşmesini sağlar. Liften zengin olduğu için sindirim sisteminin çalışmasına katkı sağlar ve kabızlığı tedavi eder. Kansızlığa (anemi) iyi gelir. Kansere karşı vücudu korur. Alzheimer hastalığından korunmamızı sağlar. Kasları güçlendirir ve vücuda enerji sağlar. Karaciğeri temizler ve metabolizmayı hızlandırır. Cilt sağlığına katkıda bulunur. Menopoz döneminde kadınları kemik erimesinden korur. Hamile kadınlara gereksinim duydukları folik asidi sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.