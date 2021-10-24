Havaların soğumasıyla birlikte ıspanak tezgahtaki yerini aldı. Yemeğini yaptığımız, salatalara kattığımız, böreklerini yaptığımız ıspanağı çok seviyoruz. Peki doğru bir şekilde temizleyebiliyor muyuz? Ispanağı pratik ve doğru bir şekilde nasıl temizleyeceğinizi sizler için derledik...



Kış mevsiminin önemli sebzelerinden ıspanağı birçok insan severek tüketiyor. Böreklere, salatalara lezzet katan ıspanak tek başına da harika bir yemek oluyor.

Ispanağı doğru bir şekilde temizlemek çok önemlidir. Çünkü toprakta yetişen ıspanak genellikle tezgahlarda topraklı veya çamurlu olarak satılıyor ve doğru bir şekilde temizlenmediğinde ıspanak yerken ağzımıza toprak gelebiliyor. Ayrıca zirai ilaçlardan ve mikroplardan da arındırabilmek için ıspanağı güzelce temizlemek gerekiyor.

Ispanak nasıl temizlenmeli?

Ispanağı diğer sebze ve meyveler gibi sadece suyun altında biraz yıkayarak kirinden ve tozundan ayırmak imkansızdır. Ispanak temizlerken özen isteyen bir sebzedir.

Bazı insanlar ıspanağı tuzla ovarak temizlemeyi tercih etse de bu yanlıştır. Çünkü tuzla ıspanak temizlendiğinde bütün vitamini akıp gitmektedir.

Büyükçe bir kap veya leğenin içerisine su doldurup içerisine sirke ekleyin. Köklerini kestiğiniz ıspanağın yapraklarını kesmeden bütün bir şekilde bu kaba koyun ve yarım saat bekletin. Sirke sayesinde ıspanağın üzerindeki toprak ve çamur dibe çökecek ve kimyasallar ayrışacaktır. Yarım saat boyunca suda bekleyen ıspanağın yapraklarını güzelce sudan çıkarın ve temiz su dolu başka bir kaba koyun. Bu işlemi kapta hiçbir şekilde toprak kalmayana kadar devam ettirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ıspanağı yerken ağzınıza toprak gelebilir.

Ispanağın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Ispanak besin değeri oldukça yüksek bir sebzedir. Gözlerimizin sağlığı için çok faydalıdır. Kandaki pıhtılaşmayı yavaşlatarak kalp ve damar hastalıklarından vücudumuzu korur. Yüksek tansiyonu düşürür. Liften zengin olduğu için sindirim sisteminin çalışmasına katkı sağlar ve kabızlığı tedavi eder. Kansızlığa (anemi) iyi gelir. Kansere karşı vücudu korur. Alzheimer hastalığından korunmamızı sağlar. Kasları güçlendirir ve vücuda enerji sağlar. Karaciğeri temizler ve metabolizmayı hızlandırır. Cilt sağlığına katkıda bulunur. Menopoz döneminde kadınları kemik erimesinden korur. Hamile kadınlara ihtiyaç duydukları folik asidi sağlar.

Ispanağın besin değeri nedir?

1 porsiyon ıspanak yemeği 0.83 Karbonhidrat (g), 3.78 Protein (g), 0.45 yağ (g), 3.87 lif (g), 97.5 Sodyum (mg), 949.5 Potasyum (mg), 189 Kalsiyum (mg), 1171.5 Vitamin A (iu) , 78 Vitamin C (mg) içerir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.