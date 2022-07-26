Ispanak faydaları neler? Ispanak neye iyi gelir?

Ispanak neye iyi gelir? Ispanağın faydası ve zararı neler? Sofralarımıza lezzet katan ıspanak besini, Amaranthaceae familyasından yaprağı etli koyu parlak yeşil, sarımsı yeşil çok sayıda çiçekli tek yıllık otsu bir bitki olarak tanımlanmaktadır.

Bu bitki Asya kıtasının orta ve güneybatı bölgelerinin yerlisi olmakta ve dünyanın birçok farklı bölgesinde gıda olarak tüketimi yapılmaktadır. Bunların yanı sıra ayrıca ıspanağın sağlığa olan faydalarıda saymakla bitmez. Sizler için ıspanak besini hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte tüm detaylar.

ISPANAK NEYE İYİ GELİR?

Ispanak neye iyi gelmektedir?besin değeri yüksek olan Ispanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığını korumaya iyi gelir. Ayrıca Ispanak, sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarına karşı korumaya iyi gelmektedir.

ISPANAĞIN FAYDALARI NELER?

göz sağlığı için yararlıdır

pıhtılaşmayı yavaşlatır

kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

ıspanak, kanser ve verem hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor,

kalp adalelerini güçlendiriyor.

Vücudun gribe karşı direncini artırıyor,bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kansızlığa iyi gelmektedir.

Pekliği gideriyor,

ruhi çöküntüyü azaltıyor.

idrar söktürücü, müshil ve kuvvet verici olarak bilinmekte.

ISPANAĞIN ZARARI VAR MI?

Ispanağın zararı var mı? Vitamin deposu olan ıspanak besini faydaları olduğu gibi aşırı tüketiminde de bazı zararları bulunmaktadır. Bunlar; pürin içeren ıspanak gereğinden fazla tüketildiği takdirde ürik aside dönüşmektedir. Gereğinden fazla tüketimi ayrıca mideye ve böbreklere de zarar vermektedir.

ISPANAĞIN SAÇA FAYDALARI

Şifa deposu olan ıspanakta bulunan yüksek antioksidan, saçtaki kırıklıkları önlemeye yardımcı olmaktadır.

kolajen ve keratin seviyelerini artırarak saçın sağlıklı büyümesini sağlar.

Ispanak saç derisini yatıştırmaya yardımcı olur.

Ispanak suyu yağlı saçlardan kurtulmanıza fayda sağlar.

ISPANAĞIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Ispanağın kalorisi nedir? Vitamin deposu olan ıspanağın kalorisi 100 gramında 76 kalori bulunmaktadır. Ispanak yemeğinin 1 porsiyonu (175 gr) 133 kaloridir. Ispanak besinin besin değeri ise; A, C, E, K vitamini, folik asit, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum içeriği yüksek bir sebzedir. Ispanak yemeğinin 100 gramı 5.71 gram karbonhidrat, 2.55 gram protein, 4.64 gram yağ, 2.4 gram lif içermektedir.