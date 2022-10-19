İsmailağa'dan Cübbeli Ahmet'e 'reddiye' geldi

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı bir konuşmasında geçtiğimiz günlerde vefat eden İsmailağa şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan sonra başkasına rabıta yapılamayacağını söylemişti. İsmailağa cemaatinden ise resmi bir açıklama yapılarak, Ünlü'nün söylediklerinin geçerli olmadığı belirtildi.

İsmailağa cemaatinin bilinen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü kendi derneğinde yaptığı bir konuşmada; Mehdi'nin geleceği zamana kadar, rabıta ritüelinin geçtiğimiz günlerde vefat eden şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan başkasına yapılmayacağını söylemişti.

"Nesebleri kesilmiştir"

İsmailağa cemaatinin resmi web sitesi üzerinden yapılan bir açıklamada şeyh Mahmud Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet'in söylediklerini yalanlayarak; "Farklı anlayışlarda olanların manevi nesebleri kesilmiştir.” ifadelerini kullandı.

İşte açıklamanın tamamı:

Muhakkak ki şeyhsiz tarîkat olmaz! Bir tarîkatın devamı, irşâda yetkili halife ile mümkün olur. Bu husus, Nakşibendî-Hâlidî meşâyihimizin (Kaddesallâhu Esrârahum) eserlerinde açıkça beyan edilmiştir. Farklı anlayışlarla hareket eden yapıların ise manevî nesebleri kesilmiştir. Babam Mahmud Efendi Hazretlerimiz bu hassasiyetle Kâbe-i Muazzama'nın kapısında bu tarîkatın kıyamete kadar devamı hususunda duâ etmiş ve icâbetle müjdelenmiştir. Bu icâbetin bereketi olarak, 2002 senesinde bir kısmı hâlen hayatta olan sekiz kıymetli hoca efendinin şahidliğiyle, kendisinden sonra Hasan Efendi Hazretlerimizi halife olarak vasiyet etmiş ve ilerleyen yıllarda bu kararı iptal eden herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Babamın defaatle Hasan Efendi Hazretlerimize ve cemaatine sahip çıkmam hususundaki emirlerine binaen bu vasiyeti cenaze namazının ardından milyonların huzurunda tüm kamuoyuna açıkça ilân ettim.

Hasan Efendi Hazretlerimiz, şeyhimiz ve hizmetleri yürütmek üzere babamın emriyle kurulan heyetin başkanı olarak başımızdadır. Onun sadece bir idareci yahut temsilci olduğuna yönelik, şeyhlik hakikatini gölgeleyen ve göz ardı eden birtakım söylemlerin herhangi bir kıymeti yoktur.

Bundan sonra, tarîkat-ı aliyyenin devamı; râbıta ve diğer edep ve erkânının usûl ve kaideleri hususunda tek yetkili şahsiyet, şeyhimiz Hasan Efendi Hazretleri ve onun emri altında hizmet eden heyettir. Râbıta yetkisi kendisinde bulunmasına rağmen, Mahmud Efendi Hazretlerimizin, Ali Haydar Efendi Hazretlerinin âhirete irtihalinin ardından ihvâna yaptığı tavsiyeye uygun olarak, râbıtanın Mahmud Efendi Hazretlerimize yapılmasını münasip görmüştür.

Râbıta konusunda, Mahmud Efendi Hazretlerimizden sonra kimsenin yetkili olmadığı, Hazreti Mehdî'ye (Aleyhisselâm) kadar râbıtanın kendisine yapılacağı yönünde ortaya atılan iddialara itibar edilmemelidir. Zira Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu derece hayâtî bir konuyla ilgili, kendisini her hafta ziyaret eden Hasan Efendi Hazretlerimize, heyet hocalarımıza veya en özel meseleleri görüştüğü şahsıma herhangi bir telkini olmamıştır. Bu mühim hususların ihvân ve muhibbânımız tarafından bilinmesi istirhâmımdır.

Rabbimiz (Celle Celâluhû) Hasan Efendi Hazretlerimizin sağlık ve âfiyetini müzdâd eylesin! Cemaatimizin birlik ve beraberliğini, Efendi Hazretlerimizin ilim ve tasavvufu cemeden kıymetli yolunu kıyâmete kadar dâim ve kâim eylesin!

Ahmet Ustaosmanoğlu .