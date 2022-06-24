İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir? Ahmet Efendi nereli, kaç yaşında? İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayata gözlerini yumdu. Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu İsmailağa cemaatinin yeni liderinin Hasan Kılıç olacağını duyurdu. İsmailağa cemaatinde yakından tanınan Hasan Kılıç'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Hasan Kılıç (Hasan Efendi) hayatı ve biyografisi...

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Efendi 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mahmut Efendi'den sonra İsmaşlağa cemaatinin başına kimin geçeceği merak ediliyordu. Beklenen açıklama

Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'ndan geldi. Ahmet Ustaosmanoğlu açıklamasınsa şunları söyledi: "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, 'Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum' Allah hepinizden razı olsun.

İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç kimdir?

İsmalağa cemaatinin yeni lideri olacağı konuşulan Hasan Kılıç'ın kim olduğu cemaat içinden ve vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor.

Hasan Kılıç İsmailağa cemaatinde oldukça etkili, sayılan ve sevilen bir kişidir.

Hasan Kılıç 1930 yılında Trabzon'un Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi.

İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi'ye manevî dersini Nuri Efendi vermişti.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Tavşanlı köyünde dünyaya gelen Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi İsmailağa Cemaati'nin lideridir. Mahmut Ustaosmanoğlu Müslüman Türk din adamı, mutasavvıf.

Mahmut Ustaosmanoğlu g ençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı.

10 yaşında iken, köyün imamlığını yapan babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım'ın hocalığında hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşıkkkutlu Hoca'dan talim dersleri aldı.

Balaban köyünde Hoca Abdülvehhap Efendi'den Arapça okudu. Öğretmen Hacı Dursun Feyzi Güven Hoca Efendi'den fıkıh, tefsir, hadis gibi dinî bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı.

Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. Teyzesinin kızı Zehra Hanım'la evlendiğinde 16 yaşındaydı. Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu vardır. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii'ne imam tayin etmek için davet etti. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. Hâlen İstanbul'da yaşamaktadır. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine “İslam'a Üstün Hizmet” ödülü verildi. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlenmiştir. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kaleme aldığı pek çok eseri de bulunmaktadır.

Ustaosmanoğlu'nun Arifan Kitabevinden yayımlanan eserleri şunlardır;

* Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 19. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir) (Açıklamalı Kur'an tefsiri)

* Sohbetler (9 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

* Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

* Umre Sohbetleri

* Fatiha Tefsiri

* Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

* Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

* Efendi Babam Buyurdu ki

* Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

* Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

* Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

* İrşadül Müridin

* Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

* Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

* Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

* Tembihat

* Mektubatı Mahmudiyye

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