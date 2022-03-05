İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz nereli, kaç yaşında?

Gazeteci İsmail Saymaz siyaset ve Türkiye gündemine dair yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor. İsmail Saymaz ile Atilla Taş arasında yaşanan bir diyalog sosyal medyada geniş yer buldu. Atilla Taş sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında 'Bu gece üzdüğüm herkesten özür dilerim. Ama İsmail Saymaz’a sakın güvenmeyin!' dedi.. Atilla Taş'ın mesajlarından sonra İsmail Saymaz'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Atilla Taş ve gazeteci İsmail Saymaz arasında yaşanan bir olay sosyal medayda oldukça fazla yer edindi. İkili Twitter üzerinden bir tartışma yaşadı. Atilla Taş, İsmail Saymaz'ın yaptığı bir paylaşım nedeniyle cezaevinde fazla kaldığını ifade etti. Atilla Taş "İsmail Saymaz biz mahkemede serbest kalınca bir tweet atarak fetöcüleri serbest bıraktılar diyor ve biz bir yıl daha hapiste kalıyoruz!" dedi. Saymaz ise Taş'ın kendisine hediye ettiği kitabı paylaşarak, ‘cezaevi anılarını yazdığın kitabını “Güzel adam, güzel dost” diye yazarak, bana armağan ettin' ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerden sonra İsmail Saymaz'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

İsmail Saymaz kimdir?

İsmail Saymaz 11 Temmuz 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi.

İsmail Saymaz Erzurum Pazaryolu kökenli bir aileden gelmektedir.

İsmail Saymaz Türk gazeteci ve yazardır.

Lise yıllarında ülkücü bir düşünce yapısına sahip oldu, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitaplar ile sol kesime ilgi gösterdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Saymaz 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yaptı. Daha sonra ise yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı. Gazetecilik hayatına ise ilk olarak Rize'de başladı. Ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı.

İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayımladı. Erzincan davası başta olmak üzere çeşitli haberleri nedeniyle yirmiye yakın davada yüz yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargılandı. Gezi Parkı protestolarının yaşandığı dönemde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilme görüntülerini ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaştı. 2014 yılında ise Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından yılın “100 Basın Kahramanı” listesinde yer aldı. Hürriyet gazetesinde muhabirlik yaptı.

17 Mart 2020 tarihinde Hürriyet'teki işinden ayrıldığını duyurdu. 1 Mayıs 2020'de Bunu Ben de Söylerim adlı programla görev aldığı Best FM'den ayrıldığını açıkladı. Mayıs 2020'de Halk TV'ye transfer oldu ve Neyse O adlı programla kanalda yer almaya başladı. Eylül 2020'de Sözcü gazetesiyle anlaştı ve gazetede muhabir ve yorumcu olarak çalışmaya başladı. Ağustos 2021'de Sözcü'den ayrılarak Halk TV'ye geçti. Günümüzde Halk TV'de çeşitli programlara katılmakta, Kadri Gürsel ile beraber bir program yürütmekte ve kanalın internet sitesinde yazılar yazmaktadır. .