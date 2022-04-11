İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya nerede?

Çalar Saat programı İlker Karagöz'ün sunması ile merak konusu oldu. Ünlü isim, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki, İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı? Çalar Saat neden yok?

FOX TV'de ekrana gelen Çalar Saat'i bugün İsmail Küçükkaya sunmadı. İlker Karagöz sundu. Peki İsmail Küçükkaya FOX TV'den ayrıldı mı? Çalar Saat neden yok?

İsmail Küçükkaya, hafta içi her her gün saat08:00'da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya'nın yerine 11 Nisan Pazartesi günü programda İlker Karagöz yer aldı. Bu durum İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrılıp ayrılmadığının merak edilmesine yol açtı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEREDE?

İsmail Küçük Kaya, ınstagram hesabında paylaşım yaptı. Küçükkaya'nın Washington'da olduğu görüldü. Paylaşımına ''Washington'dan herkese selamlar, sevgiler. Herkes iyi olsun. Herkes.'' açıklamasını düşen Küçükkaya'nın Washington'da olduğu ve kısa bir süre Fox TV ekranlarında olmayacağı öğrenildi. .