İsmail Hakkı Sunat kimdir? İsmail Hakkı Sunat nasıl öldü? İsmail Hakkı Sunat'ı kim öldürdü? soruları Reha Muhtar'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Reha Muhtar bir süre evli kaldıktan sonra olaylı şekilde boşandığı oyuncu eşi Deniz Uğur'un öldürülen eşi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Muhtar 'İsmail Hakkı Sunat nasıl öldü? Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar' diyerek şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

İsmail Hakkı Sunat kimdir? İsmail Hakkı Sunat nasıl öldü? İsmail Hakkı Sunat'ı kim öldürdü? soruları Reha Muhtar'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Reha Muhtar bir süre evli kaldıktan sonra olaylı şekilde boşandığı oyuncu eşi Deniz Uğur'un öldürülen eşi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Muhtar "İsmail Hakkı Sunat nasıl öldü? Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar" diyerek şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

İsmail Hakkı Sunat'ın kim olduğu ve neden öldürüldüğü vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir zamanların en popüler haber sipikerleri arasında yer alan Reha Muhtar son yıllarda popülaritesini giderek kaybetti. Oyuncu eşi Deniz Uğur'dan olaylı bir şekilde boşanan Reha Muhtar'dan gelen İsmail Hakkı Sunat paylaşımı herkesi şaşırttı. Reha Muhtar hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan Deniz Uğur'un eski eşi hakkında gelen açıklama kafaları karıştırdı. Muhtar payalaşımında "İsmail Hakkı Sunat nasıl öldü? Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar" dedi.

İsmail Hakkı Sunat kimdir?

İsmail Hakkı Sunat Türkiye'nin önemli dizi ve film oyuncularından biriydi.

17 Ekim 1966 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen İsmail Hakkı Sunat trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

İsmail Hakkı Sunat Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olarak bir çok oyunda da rol almıştır.

İsmail Hakkı Sunat "geleceğin tiyatro umutlarından biri" olarak gösterilmekteydi.

Yüzünü yavaş yavaş televizyon dünyasında da gösteren İsmail Hakkı Sunat reklam filmleri, TV dizileri ve bir sinema filminde de rol aldı. Deniz Uğur'la evli ve bir çocuk sahibi olan Sunat, 17 Ağustos 1999 depreminde görev yapan arama kurtarma ekibinde de çalışmıştı. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'ın kardeşidir.

İsmail Hakkı Sunat nasıl öldü?

İsmail Hakkı Sunat'ın ölümü oldukça çok konuşuldu. Reha Muhtar'ın paylaşımından sonra bir kez daha gündeme gelen İsmail Hakkı Sunat oldukça trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Çanakkale'de yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu kuru sıkı silah ile korkutması sonucu çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen sanatçı Gelibolu'da toprağa verildi.

İsmail Hakkı Sunat'ı kim öldürdü?

İsmail Hakkı Sunat komşusu tarafından çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü.

İsmail Hakkı Sunat'ı oynadığı diziler

Oynadığı TV Yapımları

Zümrüt - 2004

Benimle Evlenir misin? - 2001

Mert Ali - 2000

Ateş Dansı - 1998

Kördüğüm - 1997

Gamsızlar - 1993

İsmail Hakkı Sunat'ı oynadığı tiyatro oyunları

Kral Lear

Ayaktakımı Arasında

Haydutlar

Karanlıkta Komedi

Ayışığında Şamata

Deniz Uğur kimdir?

Deniz Uğur d. 17 Ekim 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, dublaj sanatçısı ve senaryo yazarıdır.

Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. Baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur'un eşi, II. Abdülhamid'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı olan babaannesi Saliha Hanım'ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman Halis Ece'nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş'in, ünlü aktris Melek Kobra'nın, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece'nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer'in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar'lı "The Tin Drum" filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi aktör Heinz Bennent'in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur.