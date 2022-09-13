İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çiftinin aşk pozu | Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu fotoğraf paylaştı. Çiftin sevenleri, fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İşte merak edilen o fotoğraf.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu fotoğraf paylaştı. Çiftin sevenleri, fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İşte merak edilen o fotoğraf.

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çiftinin aşk pozu

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisinde kamera karşısına geçen Aslıhan Gürbüz ile 'Mahkum' dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu sevgili oldu. Çift geçtiğimiz ay Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü. Daha sonra ikili hakkında 'aşk' haberleri çıktı.

İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çiftinden geçtiğimiz haftalarda ilk paylaşım gelmişti. İsmail Hacıoğlu fotoğrafı; "Çok ağlaşıyoruz Aslı'mla biz" notuyla paylaştı. Daha sonra aşağıda yer alan fotoğrafı paylaşarak Hacıoğlu "Sensedim..." notuyla paylaştı.

İsmail Hacıoğlu kimdir?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro yaptı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftayken ayrılma kararı aldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.

2010 yılında Vildan Atasever ile evlendi ve çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.

Aslıhan Gürbüz kimdir?

16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ayhan adında bir kardeşi vardır.

5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı. ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi.

Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"ı canlandırdı. Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakterlerinden "Ceylan Ongun"u canlandırdı.