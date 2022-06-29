İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu hangi projelerde rol aldı?
Merve Çağıran ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu, yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı öğrenildi. Peki, Oyuncu İsmail Hacıoğlu kimdir,nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail Hacıoğlu hakkında tüm merak edilenler..
2022-06-29 17:52:31
Mahkum dizisindeki performansıyla adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu'nun hayatı büyük merak konusu oldu. Merve Çağıran ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz ay ilişkisini noktalamıştı. Şimdilerde oyuncu arkadaşı Aslıhan Gürbüz ile adı aşk dedikodularına karışan İsmail Hacıoğlu kimdir,nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail Hacıoğlu hakkında tüm merak edilenler..
İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Babası eski Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Hacıoğlu'dur. İsmail Hacıoğlu koyu bir Galatasaray taraftarıdır.
Küçük yaşlardan itibaren dublaj ve tiyatro yapmaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitimler gördü.
Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanmasına rağmen ilk sınıfta okuldan ayrıldı.
2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
İsmail Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile dünya evine girdi.
Evliliklerini yürütemeyen çift 2015 yılında boşanma kararı aldı. İsmail Hacıoğlu 2016 yılında Duygu Kaya ile evlendi.
İsmail Hacıoğlu bu evliliğindede boşanma kararı alarak boşanmıştır.
Kariyeri boyunca birçok dizi,film ve tiyatro oyununda rol alan başarılı oyuncu şimdilerde rol aldığı Mahkum dizisiyle isminden sıkça bahsettiriyor.
Aldığı ödüller
2003 - 40. Antalya Film Şenliği - Umut Veren Genç Oyuncu
2003 - 15. Ankara Film Festivali - Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu
2003 - 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - Yılın Umut Veren Sanatçısı
2004 - 11. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri - Umut Veren Erkek Oyuncu
2009 - 20.Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2011 - 16. Sadri Alışık Ödülleri- Yılın En İyi Erkek Oyuncusu
Rol aldığı projeler
2021 - Mahkum (Dizi)
2019 - Türk İşi Dondurma (Film)
2019 - Şuursuz Aşk (Film)
2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Film)
2017 - Ayla (Film)
2016 - Mahrumlar (Film)
2015 - Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası (Dizi)
2015 - Kafes (Film)
2015 - Sonsuz Bir An (Film)
2013 - Osmanlı Tokadı (Dizi)
2013 - Meryem (Film)
2011 - Şüphe (Dizi)
2011 - Türkan (Film)
2011 - Firar (Dizi)
2010 - Çakal (Film)
2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olm... (Film)
2009 - Sonsuz (Film)
2008 - Vali (Film)
2008 - Sarıkamış Beyaz Hüzün (Film)
2008 - Hızlı Yarışçı (Film)
2008 - Hoşçakal Güzin (Film)
2008 - Gökten Üç Elma Düştü (Film)
2008 - Gece Sesleri (Dizi)
2008 - Beni Unutma (Dizi)
2008 - Başka Semtin Çocukları (Film)
2007 - Sinekli Bakkal (Dizi)
2007 - Kabadayı (Film)
2006 - Sınav (Film)
2005 - Beyaz Gelincik (Dizi)
2004 - Anlat İstanbul (Film)
2003 - Bir İstanbul Masalı (Dizi)
2002 - Koçum Benim (Dizi)
2002 - Karşılaşma (Film)
2001 - Hiçbir yerde (Film)
2001 - Bana Şans Dile (Film)
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