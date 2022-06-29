İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu hangi projelerde rol aldı?

Merve Çağıran ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu, yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı öğrenildi. Peki, Oyuncu İsmail Hacıoğlu kimdir,nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail Hacıoğlu hakkında tüm merak edilenler..