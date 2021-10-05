Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına önemli atamalar yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail Ertüzün getirildi. Peki İsmail Ertüzün kimdir? İsmail Ertüzün nereli kaç yaşında? İşte İsmail Ertüzün hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına önemli atamalar yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail Ertüzün getirildi. Peki İsmail Ertüzün kimdir? İsmail Ertüzün nereli kaç yaşında? İşte İsmail Ertüzün hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail Ertüzün getirildi.

İsmail Ertüzün kimdir?

İsmail Ertüzün 1968 yılında Konya'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğirtiminlerini tamamladıktan sonra Anadolu Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan İsmail Ertüzün bir çok görevde bulunmuştur.

İsmail Ertüzün Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne getirilmiştir.

İsmail Ertüzün evli ve 2 çocuk babasıdır.

İsmail Ertüzün'ün bulundupğu görevler



T.C.EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MÜFETTİŞ YARDIMCISI (1992)

T.C.EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MÜFETTİŞ (1995)

T.C.EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BAŞMÜFETTİŞ (2002)

T.C.EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BAŞMÜFETTİŞ VE REFAKAT MÜFETTİŞİ (2005)

SGK BAŞKANLIĞI / BAŞMÜFETTİŞ VE REFAKAT MÜFETTİŞİ (2006)

T.C.EMEKLİ SANDIĞI İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANI G. (2008)

SGK BAŞKANLIĞI / SOSYAL SİGORTALAR GN.MD.KAMU GÖREVLİLERİ EM.İŞL.D.BAŞKANI V.(2008)

SGK BAŞKANLIĞI / EMEKLİLİK HİZMETLERİ GN.MD.KAMU GÖREVLİLERİ EM.D.BAŞKANI V.(2011)

SGK BAŞKANLIĞI / EMEKLİLİK HİZMETLERİ GN.MD.KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER.D.BAŞKANI V.(2013-2014)

SGK BAŞKANLIĞI / EMEKLİLİK HİZMETLERİ GEN.MD. KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANI(2014-2015)

SGK BAŞKANLIĞI /İNŞAAT ve EMLAK DAİRE BAŞKANI (2015-2017)

SGK BAŞKANLIĞI /EMEKLİLİK HİZMETLERİ GEN.MD. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI V. (2017-2018 )

SGK BAŞKANLIĞI /EMEKLİLİK HİZMETLERİ GEN.MD. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (04/07/2018-10/01/2020)

SGK BAŞKANLIĞI / EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR V. (10/01/2020 - …)

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