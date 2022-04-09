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TIMETURK / GENEL / İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

İlk olarak Güneşi Beklerken dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde Barış Akarsu'yu canlandıracak İsmail Ege Şaşmazın hayatı tekrar araştırılmaya başlandı. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

37 Dakika Önce
2022-04-09 18:00:59
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde Barış Akarsu'yu canlandıracak İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı gündemde yerini aldı. Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Ege Şaşmaz'ın biyografisi haberimizde...

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gözlerini açtı. Lise eğitimini Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. İlk Oyunculuk Deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında Sınıfta Acil Servis İsimi oyunla başladı.

Kariyer yolculuğuna ise Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakteriyle adım attı. Şaşmaz, diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde rol almıştır ve 2015 yılında Serçe Sarayı isimli projeyle tekrar ekranlara dönmüştür.

2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırmıştır. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara vermiştir.

Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan İsmail Ege Şaşmaz, 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karakteriyle izleyici karşısına çıkan İsmail Ege Şaşmaz, 2021'de TRT 1'deki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırmıştır.

İsmail Ege Şaşmaz 2021 yılında Hande Ünal ile evlenmiştir.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

  • 2013 – Güneşi Beklerken (Barış) (TV Dizisi)
  • 2015 – Günebakan (Rüzgar) (TV Dizisi)
  • 2015 – Serçe Sarayı (Tolga) (TV Dizisi)
  • 2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar) (TV Dizisi)
  • 2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim) (TV Dizisi)
  • 2017 – Lise De4vriyesi (Fırat) (TV Dizisi)
  • 2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet) (TV Dizisi)
  • 2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan) (TV Dizisi)
  • 2021 - Uyanış: Büyük Selçuklu (Faysal) (TV Dizisi)
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