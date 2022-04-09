İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

İlk olarak Güneşi Beklerken dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde Barış Akarsu'yu canlandıracak İsmail Ege Şaşmazın hayatı tekrar araştırılmaya başlandı. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?