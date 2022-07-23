İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu'yu canlandırdığı filmdeki fotoğrafı | İsmail Ege Şaşmaz neden gündem oldu?

İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu'yu canlandırdığı filmdeki fotoğrafı | Sevilen şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını konu alan filmin çekimlerinden fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Ünlü şarkıcıyı canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu'ya benzerliği olay oldu. Peki İsmail Ege Şaşmaz neden gündem oldu? İşte detaylar...

Sevilen şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını konu alan filmin çekimlerinden fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Ünlü şarkıcıyı canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu'ya benzerliği olay oldu. Peki İsmail Ege Şaşmaz neden gündem oldu? İşte detaylar...

İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu fotoğrafı

İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu'ya olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti. Filmdeki kostüm ve makyajı ile Barış Akarsu olarak poz veren oyuncu, herkesi şaşkına çevirdi. İşte çok konuşulan o fotoğraf...

Şaşmaz, yeni rolüyle ilgili; "Barış Akarsu'ya benziyorum. Onun eserlerini seviyordum ve söylüyordum. Barış Akarsu olmak demek saçları uzatmak demek. Bir de tuhaf oldu; onun vefat ettiği yaştayım" demişti.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.



2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi.



Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. Güneşi Beklerken dizisinde de rol almıştır.



2020 yılında Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.