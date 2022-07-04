İsmail Çataklı: Haziran ayında 16 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayında 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 16 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Temmuz 2022 tarihinde tümör kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirdik. Toplam 284 şüpheli şahıs hakkında il cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Operasyonlar neticesinde; 220 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firari 64 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir.

"142 terörist etkisiz hale getirildi"

Kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir.

Ayrıca haziran ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır.

Kaçakçılıkla mücadele

Haziran ayında gerçekleştirilen 2 bin 214 operasyonda 3 bin 465 kişi gözaltına alınmış, 52 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

İçişleri bakanlığı sözcüsü ismail çataklı: haziran ayı içerisinde 18 kadın yaşamını yitirdi.

Siber suçlarla mücadele

2022 yılı haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 şüpheli yakalanmıştır.