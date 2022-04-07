İslam Medeniyetleri Müzesi ücretli mi ücretsiz mi? Büyük Çamlıca Camii İslam Medeniyetleri Müzesi giriş saatleri kaç? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan ve 10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. 8 Nisan'da hizmete girecek olan müzede 800'e yakın eser sergilenecek. Müzeye çocukları ile gitmek isteyen aileler müze giriş ücretlerini ve girişlerin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor.

İslam Medeniyetleri Müzesi ücretli mi ücretsiz mi? Büyük Çamlıca Camii İslam Medeniyetleri Müzesi giriş saatleri kaç? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan ve 10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. 8 Nisan'da hizmete girecek olan müzede 800'e yakın eser sergilenecek. Müzeye çocukları ile gitmek isteyen aileler müze giriş ücretlerini ve girişlerin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor.

3 Mayıs 2019'da açılışı yapılan Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan 10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 8 Nisan'da açılacak. Eşsiz eserleri ile ziyaretçilerini bekleyen İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.

İslam Medeniyetleri Müzesi ücretli mi ücretsiz mi?

İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışının ardından ücretli mi yoksa ücrersiz mi olacağına dair net bilgi gelecek. Büyük Çamlıca Camii İslam Medeniyetleri Müzesi 8 Nisan'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

800'e yakın eser sergilenecek

7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800'e yakın eserin sergilendiği müze, Türk Dokuma Sanatı, Hz. Peygamber'e Atfedilen Eserler, İslam Sanatında Mimari ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet Kabe, Şam Evrakı, Kur'an-ı Kerim ve Mahfazaları, İslam'da Bilim, Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat, Tılsımlı Gömlekler, Osmanlı'da Giyim, Destimal Geleneği, Sanduka Puşideleri, İslam'da Fetih, Türk Çini Sanatı, İslami Sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor. Ziyaretçiler müzeye geldiklerinde bu bölümlerde, Peygamber Hazreti Muhammed'in temsili ayak izi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları ve daha birçok eseri görme imkanı bulacak.

İslam Medeniyetleri Müzesi'nde eşsiz eserler yer alıyor

İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyan ve pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş eşsiz eserleri barındırıyor. Osmanlı Devleti'nin her sene hac mevsiminden önce Mekke ve Medine'ye gönderdiği Surre-i Hümayun Alayı'nın en gösterişli unsuru olan Mahmel-i Şerif ile Peygamber Hz. Muhammed'in fiziki ve ahlaki güzelliklerini anlatan Hilye-i Şerifler, koleksiyonun dikkati çeken eserleri arasında yer alıyor.

Bu iki eserin yanı sıra müzede Hücre-i Saadet perdesi, Başmak-ı Şerif, Sakal-ı Şerif, Hilye-i Şerif, Kabe örtüleri, Kur'an-ı Kerimler, Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları, Kabe kilidi ve anahtarı, kaftanlar ve tılsımlı gömlekler, sikkeler ve çini sanatının nadide örnekleri de bulunuyor.

Görsel şölen eşliğinde gezinti

Olağanüstü bir görsel şölen niteliğindeki enstalasyonda, İslam medeniyetinin suya atfettiği mana derinlemesine hissettiriliyor. Allah'ın "Hayy" isminden ilham alınarak hazırlanan sunumda, ayetlerle suyun gücü ve hayattaki yeri anlatılıyor.

Huzur veren bir etkiyle hazırlanan ab-ı hayat enstalasyonu, suyun taşın içinden doğuşu, havuzlardan geçerek dört bir tarafa dökülüşü ve yüzeyde kayboluşuyla yaşam döngüsünü temsil ediyor. Müzede ayrıca çini tabak tasarlama deneyimi yaşatan kiosk gibi projeler de bulunuyor.

Müzenin ses sisteminde ultrasonik hoparlör teknolojisi kullanıldı. Bazı eserlere psiko algısal efektler ve sesler gizlendi. Işınlar kafatasına değdiği zaman sistem aktive oluyor ve kafatası kemiklerini hoparlör olarak kullanıyor. Bu sesler paralar, seramikler, savaş malzemeleri ve Kur'an-ı Kerimlerin yer aldığı bölümlerde duyulabiliyor. .