Islak kekiniz bir türlü istediğiniz gibi olmuyorsa...

Kek güzel demli bir çayın en iyi eşlikçilerindendir. Hele de ıslak olursa! Peki ıslak kek yapmanın püf noktaları neler biliyor musunuz? Sizler için araştırdık...



Annelerimiz misafir geleceğinde, çayın yanında nefis ıslak kekler hazırlardı. Ne yaparsanız yapın anneniz gibi ıslak ve yoğun kıvamlı ıslak kek yapamıyorsanız bazı püf noktaları öğrenmenizde fayda olacaktır.

Islak kek yapmanın püf noktaları nelerdir?

Islak kek hazırlarken tıpkı normal kek yaparkenki gibi malzemeleri oda sıcaklığına getirmeniz gerekiyor. Bilhassa yumurtanın oda sıcaklığında olması çok önemlidir. Çünkü yumurta kekin kabarmasını sağlar. Kekin içerisine girecek tüm malzemeleri oda sıcaklığına getirdikten sonra çırpma aşamasına geçebilirsiniz. Şeker ve yumurtayı köpük köpük olana kadar çok iyi bir şekilde çırpmanız gerekiyor. Yumurtanın güzel bir şekilde çırpılmış olması kekin tam kıvamında olmasını sağlayacaktır. Daha sonra içerisine girecek diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra kıvamını kontrol etmeniz gerekir.

Islak kekin hamuru diğer keklere göre daha sıvı bir kıvamda olmalıdır. Kekinizi kek kalıbında veya borcamda pişirebilirsiniz. Çok büyük kek kalıbı ya da borcam kullanmanız doğru olmayacaktır. Çünkü bu durumda kekiniz ince olur. Çok küçük bir kalıpta yaparsanız da kek ilave edeceğiniz sosu tamamen içine emmeyecektir. Bu yüzden orta boy bir pişirme kabı kullanmanız daha iyi olacaktır. Keki fırına koymadan önce mutlaka ısıtmış olmalısınız. Keki fırına verin ve sosu hazırlama aşamasına geçin.

Islak kekin sosunu ne zaman dökmemiz gerekir?

Kek pişmeye yakın ilave edeceğiniz sosu hazırlamaya başlayın. Tüm malzemleri bir sos tenceresinin içerisine koyun ve güzel bir şekilde karıştırın. Sos, sıcak ve hafif koyu kıvamlı olmalıdır. Keki fırından alın ve sıcakken dilimleyip üzerine sıcak bir şekilde sosu gezdirin. Kek de sos da sıcak olmalıdır.

Islak kek bir türlü ıslanmıyorsa...

Eğer kekiniz güzel bir şekilde kabarmamışsa, kekiniz soğuk sosunuz sıcak veya sosunuz soğuk kek sıcaksa kekiniz güzel bir şekilde ıslanmayacaktır. Bu yüzden sosu keke vermeden önce ikisinin de sıcak olmasına dikkat edin ve tarifte verilen ölçülere uyun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.