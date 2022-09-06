Islak Kek Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir?
Lezzetli ıslak kek tarifi nasıl yapılır? Islak kek tarifi için gerekli olan malzemeler neler? Davetlerde, misafirlikte, akşam oturmalarında, çay yanına servis edeceğiniz yumuşacık dokusu ve damakta iz bırakan sosu ile Islak Kek Tarifi hakkında detayları sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-09-06 22:18:19
Islak Kek Tarifi İçin Malzemeler Neler?
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kakao (25g)
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2 su bardağı un (elenmiş)
Üst sosunu hazırlama için:
- 1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamuru için)
- 1,5 su bardağı süt
Kekinizi üzeri için:
- Ceviz
Islak Kek Tarifi Nasıl Yapılır? Pratik Islak Kek Tarifi Nedir?
- Misafirlerinize sunacağınız lezzetli bir ıslak kek tarifi için ilk olarak gerekli malzemeleri bir kenara koyun.
- Ardından yumurta, şekeri iyice çırpın. Daha sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpmaya devam edin.
- Kekimizi ıslatmak için bu karışımdan bir su bardağı ayırınız.
- Ardından karışıma kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un ilave ederek kek hamuru oluşturunuz.
- Yağlanmış tepsiye ya da borcama dökülerek 170 derecede fırına sürülür. Fırında yaklaşık 35 dakika pişirilir.
- Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışımı uygun bir tavaya alarak üzerine süt ilave edilir.
- Süt ocakta 5 dakika kaynatılır.
- Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimlenir.
- Kekinizin üzerine yavaş yavaş ılıyan sos her yerine gelecek şekilde iyice dökülür.
- Üzerine iri parçalanan ceviz serpilir.
- Kekin sosu güzelce çekmesi için 2-3 saat dinlendiriniz.
- Dinlendikten sonra lezzetli ıslak kekinizi misafirlerinize servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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