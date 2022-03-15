İŞKUR profil oluşturma nasıl yapılır? İŞKUR'da iş nasıl aranır?

İŞKUR profil oluşturma nasıl yapılır? İş bulmak isteyen kişilerin ilk tercihi İŞKUR oluyor. Hem sigorta sorunu yaşamadan hem de kriterlerinize uygun şekilde iş arayabildiğiniz aracı bir site olan İŞKUR'a öncelikle kayıt olmak gerekiyor. Peki ama İŞKUR iş bulma sitesine nasıl girilir,, nasıl giriş yapılır? İŞKUR iş ilanlarına nasıl bakılır, iş nasıl aranır? İşte merak edilen İŞKUR profili açma detayları...

İş bulmak isteyen kişilerin ilk tercihi İŞKUR oluyor. Hem sigorta sorunu yaşamadan hem de kriterlerinize uygun şekilde iş arayabildiğiniz aracı bir site olan İŞKUR'a öncelikle kayıt olmak gerekiyor. Peki ama İŞKUR iş bulma sitesine nasıl girilir,, nasıl giriş yapılır? İŞKUR iş ilanlarına nasıl bakılır, iş nasıl aranır? İşte merak edilen İŞKUR profili açma detayları...

İŞKUR Hakkında

21 Ocak 1946 tarihinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

İŞKUR profil oluşturma nasıl yapılır?

İŞKUR profili için en yakın İŞKUR şubesine giderek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra online olarak da;

Öncelikle iskur.gov.tr internet adresine giriş yapın ve "internet şubesi"butonuna tıklayın. Sonraki adım olarak e-Devlet ile giriş yapın ve 'İş Arayan' bölümüne tıklayın ve oradan da 'Üye Ol' kısmına tıklayın. Son olarak kimlik bilgilerinizi girin.

İŞKUR'da iş nasıl aranır?

Aşağıda yer alan İŞKUR linkine giriş yapın ve bilgilerinizi girin. İşaretlediğiniz şehir ve meslek grubuna uygun iş ilanları sayfaya düşecektir.

İŞKUR İŞ ARAMA LİNKİ... .